Тиаго Месси: «Хочу выступать за сборную Аргентины и поиграть с Ямалем однажды»

Сын Лионеля Месси хотел бы поиграть с Ламином Ямалем.

вместе с Бенджамином Суаресом, сыном , сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за « » против «Реал Сосьедад» (0:0).

«Когда я играю, то нервничаю больше, чем когда наблюдаю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой.

Я хочу выступать за сборную . И однажды хочу поиграть с », – сказал 11-летний мальчик в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морено.