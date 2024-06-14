Тиаго Месси: «Хочу выступать за сборную Аргентины и поиграть с Ямалем однажды»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Луис Суарес Тиаго Месси Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Сын Лионеля Месси хотел бы поиграть с Ламином Ямалем.

Тиаго Месси вместе с Бенджамином Суаресом, сыном Луиса Суареса, сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за «Интер Майами» против «Реал Сосьедад» (0:0).

«Когда я играю, то нервничаю больше, чем когда наблюдаю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой.

Я хочу выступать за сборную Аргентины. И однажды хочу поиграть с Ламином Ямалем», – сказал 11-летний мальчик в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морено.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уже у 11летних пацанов интервью берут. Ноль давления
+6
0
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
такого 🤡 спортс ещё не видал конечно)
Чемодан, вокзал, нурсултан
+9
-4
+5
Ответ Дмитрий Снегирёв
Уже у 11летних пацанов интервью берут. Ноль давления
Это как бы сын Месси, если что)
+3
0
+3
Ответ VMX1389
Спортс ну куда уже ниже опускаться????
до тебя ?
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Эх опять такой бомбический заголовок упустили))

«Месси хочет поиграть с Ямалем однажды»

Спортс уже не тот
+1
-1
0
Ответ VMX1389
Спортс ну куда уже ниже опускаться????
Дойдут до процесса зачатия
+1
-1
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
это уже настолько заезжено, что воротит
Кто-то тут спрашивал твое мнение?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий