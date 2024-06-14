Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»

Теги премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу болельщики Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Политика Футбол

На матче открытия Евро-2024 болельщики вывесили российские флаги.

В первом тайме за воротами сборной Шотландии, играющей с Германией на «Альянц Арене», были размещены два полотнища с белой, синей и красной полосами. На одном из них написано «Белгород».

Сборная России не участвует в чемпионате Европы, пропустив квалификацию по решению УЕФА. Россияне отстранены от международных турниров с 2022 года.

Изображения: twitter.com/ZoryaLondonsk, кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Германия – Шотландия (4:0, второй тайм).

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Знай наших! 🇷🇺 красавцы!
+71
-34
+37
сам логотип Евро с флагом РФ, слева от кубка)
+37
-1
+36
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
я вот слышал, что в Европе за российский флаг сразу геи-фашисто-биндеровцы бросаются на людей, это что получается, обманули?
У них нет денег на билеты, так что на стадионе можно
+30
-4
+26
Зинченко уже плачет?
+42
-20
+22
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
я вот слышал, что в Европе за российский флаг сразу геи-фашисто-биндеровцы бросаются на людей, это что получается, обманули?
Вот в комментах сразу бросились.)
+19
-1
+18
Ответ Shibosan
Комментарий скрыт
Бюджетных денег ФРГ на охрану украинской сборной, как и обещали? Да вот видим, что не справились! По крайней мере, русофобы уже поджарились.)
+20
-11
+9
Ответ Sergey Aficionado
Комментарий удален модератором
Так соседи же незаконно отделились в 90-х. Сейчас идёт исправление этой оплошности.
+9
-3
+6
Ответ Log in
Белгород - понятно, а на втором, что за нулевко?
рублевка
+5
0
+5
Ответ Sergey Aficionado
Комментарий удален модератором
Страны, расхерачившие Югославию, играли спокойно, выгнав свою жертву.
+5
-2
+3
Ответ Sergey Aficionado
Комментарий удален модератором
https://www.sports.ru/football/1116133098-cheferin-zayavil-chto-vozrashhenie-molodezhnyx-komand-rossii-k-turnira.html

Это сказал президент УЕФА. Вопросы?
+3
-1
+2
На матче Украина-Румыния будут?
+6
-5
+1
Скоро будем Харьков писать на фоне российского флага. Одессе приготовиться 🙌🏻
+4
-3
+1
Ответ ЛигаЧемпионов
Скоро будем Харьков писать на фоне российского флага. Одессе приготовиться 🙌🏻
Мерзость
0
0
0
Ответ Любитель побеждать
Это сербский и надпись Белград)
БелгрОд?
0
0
0
Ответ hh88_88
Минут пять искал флаг и Белгород. Не нашел.
Очки купи
+1
-1
0
Ответ Log in
Белгород - понятно, а на втором, что за нулевко?
Жулебино).
+1
-1
0
Ответ Артём Амирджанян
Зинченко уже плачет?
ясень пень,каждый день пишет Гвардиоле письма. Из горящего танка, на сапоге убитого товарища.... аххха
0
0
0
Ответ Артём Амирджанян
Зинченко уже плачет?
В Шмякино научили.
0
0
0
там у всей обслуживающей команды ЧЕ слоган на манишках со словом footbALL. пусть и флаг повисит, чтобы хоть как-то это лицемерие сгладить :)
+1
-1
0
Если флаг перевернуть, то получается - сербский! Но тогда "Белгород" будет написано вверх ногами. Тут всё чётко, косяков нет.
0
0
0
А что за полосы на флаге?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Белгород - понятно, а на втором, что за нулевко?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий