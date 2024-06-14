Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»

На матче открытия Евро-2024 болельщики вывесили российские флаги.

В первом тайме за воротами сборной , играющей с Германией на «Альянц Арене», были размещены два полотнища с белой, синей и красной полосами. На одном из них написано «Белгород».

не участвует в чемпионате Европы, пропустив квалификацию по решению УЕФА. Россияне отстранены от международных турниров с 2022 года.

Изображения: twitter.com/ZoryaLondonsk, кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Германия – Шотландия (4:0, второй тайм).