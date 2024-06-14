Сафонов назвал Ди Каприо любимым актером, «Остров проклятых» – фильмом, борщ – блюдом, Буффона – легендой «ПСЖ»

Матвей Сафонов поучаствовал в блиц-опросе после перехода в «ПСЖ».

– Ваше главное качество?

– Спокойствие.

– Любимый фильм?

– «Остров проклятых».

– Любимый актер?

– Леонардо Ди Каприо.

– На каких языках говорите?

– На русском и немного на английском.

– Любимая легенда «ПСЖ»?

– Джиджи Буффон.

– Ваше прозвище?

– Мотя.

– Хобби помимо футбола?

– Думаю, бильярд.

– Любимое блюдо?

– Борщ.

– Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

– Bonjour (привет – Sports), – сказал новичок « ».