Сафонов назвал Ди Каприо любимым актером, «Остров проклятых» – фильмом, борщ – блюдом, Буффона – легендой «ПСЖ»
Матвей Сафонов поучаствовал в блиц-опросе после перехода в «ПСЖ».
– Ваше главное качество?
– Спокойствие.
– Любимый фильм?
– «Остров проклятых».
– Любимый актер?
– Леонардо Ди Каприо.
– На каких языках говорите?
– На русском и немного на английском.
– Любимая легенда «ПСЖ»?
– Джиджи Буффон.
– Ваше прозвище?
– Мотя.
– Хобби помимо футбола?
– Думаю, бильярд.
– Любимое блюдо?
– Борщ.
– Первое слово на французском языке, которое вы выучили?
– Bonjour (привет – Sports), – сказал новичок «ПСЖ».
Жаль, что Сальваторе Сиригу все так быстро забыли...
– Стюардессы
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Как с Рено и Пежо