Сафонов назвал Ди Каприо любимым актером, «Остров проклятых» – фильмом, борщ – блюдом, Буффона – легендой «ПСЖ»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов кино Футбол

Матвей Сафонов поучаствовал в блиц-опросе после перехода в «ПСЖ».

– Ваше главное качество?

– Спокойствие.

– Любимый фильм?

– «Остров проклятых».

– Любимый актер?

– Леонардо Ди Каприо.

– На каких языках говорите?

– На русском и немного на английском.

– Любимая легенда «ПСЖ»?

– Джиджи Буффон.

– Ваше прозвище?

– Мотя.

– Хобби помимо футбола?

– Думаю, бильярд.

– Любимое блюдо?

– Борщ.

– Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

– Bonjour (привет – Sports), – сказал новичок «ПСЖ».

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38 комментариев
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Легенда ПСЖ - Буффон :))

Жаль, что Сальваторе Сиригу все так быстро забыли...
+56
-4
+52
– Хобби помимо футбола?
– Стюардессы
+39
-1
+38
У легенды аж 17 матчей за псж.
+25
-2
+23
Прям как Терри легенда спартака
+19
-4
+15
Ответ Жирный Лукаку
Почему не Семак?
Да ладно Семак. Почему не Яновский???
+8
-2
+6
Любимый адвокат - Максим Шилов
+6
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+5
Почему не Семак?
+7
-3
+4
За первых два ответа - респект
+8
-4
+4
Для меня легенда ПСЖ - Паулета. С детства так сложилось.
+5
-1
+4
Ответ Wiley Fox
Жду на футболке Мотя на французском Из 8 букв Как с Рено и Пежо
Motueyah
+2
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+2
Ответ Жирный Лукаку
Почему не Семак?
ну он же вратарь ;) выделил своего коллегу
+2
0
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Буффон сыграл за ПСЖ столько же матчей, сколько за сборную Италии на финальных стадиях чемпионатов Европы.
+2
0
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Ответ Max Maximus
Легенда ПСЖ - Буффон :)) Жаль, что Сальваторе Сиригу все так быстро забыли...
А Николя Душе?
+2
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А в ПСЖ играли и Неймар , и Месси, и Мбаппе, и даже Роналдиньо .
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Легенда ПСЖ Буффон сыграл всего сезон в Париже))) Мотя, учи матчасть!)
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Жду на футболке Мотя на французском

Из 8 букв

Как с Рено и Пежо
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Интересно, а на французском означает ли что-нибудь "мотя"?
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Педру Паулета!
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Буффон - легенда Юве
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сразу видно дартаньян и три мушкетёра не смотрел, а то бы выучил другие французкие слова первыми
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Все круто, кроме ответа про легенду 🫠
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У Буффон за ПСЖ один сезон какая он легенда ?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да ладно Семак. Почему не Яновский???
Бонжур ёпта)
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Остров Проклятых действительно офигенный фильм. Ещё бы в ряд с ним поставил Выжившего с тем же Ди Каприо
Сердце Ангела с Микки Рурком круче 😎
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Ответ Hollyday
Для меня легенда ПСЖ - Паулета. С детства так сложилось.
раи
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Ответ Илья Марков
Легенда ПСЖ Буффон сыграл всего сезон в Париже))) Мотя, учи матчасть!)
Он просто угарает, а почему бы и нет)
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