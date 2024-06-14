В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Маттейса де Лигта.
Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что в клубе началось обсуждение потенциальной сделки. В основном в трансфере заинтересован Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев, работавший с игроком в «Аяксе».
При этом никаких конкретных шагов со стороны «Юнайтед» пока не было, клуб занимается сбором информации.
В «МЮ» ожидают, что де Лигт обойдется примерно в 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что нидерландец входит в число игроков, с которыми «Бавария» может расстаться.
Купили его вроде за 65+ млн, так что вряд-ли отдадут за 50... Тем более в АПЛ, тем более в МЮ. От 80 млн начнут торговаться
МЮ: "Как-то очень дешево, давай за 50?"