В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Маттейса де Лигта.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что в клубе началось обсуждение потенциальной сделки. В основном в трансфере заинтересован , главный тренер манкунианцев, работавший с игроком в «Аяксе».

При этом никаких конкретных шагов со стороны «Юнайтед» пока не было, клуб занимается сбором информации.

В « » ожидают, что обойдется примерно в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что нидерландец входит в число игроков, с которыми « » может расстаться.