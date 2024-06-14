В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Маттейса де Лигта.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что в клубе началось обсуждение потенциальной сделки. В основном в трансфере заинтересован Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев, работавший с игроком в «Аяксе».

При этом никаких конкретных шагов со стороны «Юнайтед» пока не было, клуб занимается сбором информации.

В «МЮ» ожидают, что де Лигт обойдется примерно в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что нидерландец входит в число игроков, с которыми «Бавария» может расстаться.

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25 комментариев
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Тен Хаг знает еще футболистов кроме своих Аяксовских?
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+21
За 50 они даже полено из английского клуба не купят, что уж говорить о Де Лигте
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Ответ QWertY
Де Лигт за 50 > брусок Брентвейт за 70
Кто больше брусок неизвестно
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Не стал тем, кого воспринимали как потенциально лучшего защитника мира. То в Ювентусе играл не стабильно, то в Баварии такая же история.
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Зачем он там нужен? Будет смешно когда Хага в следующем сезоне уволят, придёт новый тренер и будет избавляться от всех покупок Хага...
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МЮ ходит с 50ком и пытается купить хоть кого
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Тен хаг продолжает пилить елуб)
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Игра - собери Аякс.
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Зиеша пусть ещё посоветует купить, никак всё он не забудет тот Аякс, который был винцом его тренерской карьеры, но как говорится раз в год и палка стреляет (это я про Хага)
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50))))) Ему 24 года, был куплен за 67 лямов евро. Для МЮ специальная стоимость - 140 мультов, они те ещё транжиры. А так - 90-100 если продавать, но лучше не надо
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Де Лигт был хорош в Аяксе, дальше никакого прогресса значимого. Но тем не менее ему не так много лет и возможности роста есть.
Купили его вроде за 65+ млн, так что вряд-ли отдадут за 50... Тем более в АПЛ, тем более в МЮ. От 80 млн начнут торговаться
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Ответ Fulyan
Не стал тем, кого воспринимали как потенциально лучшего защитника мира. То в Ювентусе играл не стабильно, то в Баварии такая же история.
Ему всего 24, вообще не возраст для ЦЗ, ещё 10 лет карьеры минимум у него есть
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Бавария: "Ок, отдадим за 40"
МЮ: "Как-то очень дешево, давай за 50?"
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Так МЮ же уже отказывался от его покупки из-за генетики)
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Похоже 7хаг ввёл код BAGUVIX и теперь его не могут уволить
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А про трансфермаркт не слышали они?
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Только Аякс! Только хардкор!)))
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Если удастся за 50 его сплавить, это успех для Баварии)
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