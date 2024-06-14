Тиаго Месси: «Самый красивый гол папы – головой «МЮ» в финале ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед МЛС премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тиаго Месси Интер Майами Футбол

Сын Лионеля Месси рассказал, какой гол отца нравится ему больше всего.

«Самый красивый гол моего папы – головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов», – отметил Тиаго Месси в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.

Нападающий сборной Аргентины, выступавший за «Барселону», отличился на 70-й минуте игры с манкунианцами в финале ЛЧ 2009 года. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.

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42 комментария
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Подрастешь поймешь, что лучший гол папки когда Серега Бускетс оставил мяч в центре поля а папка твой взял его, и добежал с этим мячом до ворот мадридского реала, там и оставил
+85
-24
+61
Ничего себе, малой уже интервью раздаёт
+27
-2
+25
Ответ denisques
Подрастешь поймешь, что лучший гол папки когда Серега Бускетс оставил мяч в центре поля а папка твой взял его, и добежал с этим мячом до ворот мадридского реала, там и оставил
А когда ты подрастешь, то поймешь, что лучший гол навесиком от перекладины Бетису
+23
-3
+20
Гол реально был красивый
+23
-7
+16
О, скоро Тиаго Месси заменит тут Мостового))) будут его мысли, комментарии публиковать на Спортс)
+10
-2
+8
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Тоже за пах хватается? Ах нет же, это ведь не тот сын и не тот папка.
+14
-7
+7
Хороший выбор у мальца )
+11
-7
+4
У Месси более 500 красивых мастерских голов, у Роналду не более 80.
+4
-1
+3
По мне, в плане исполнения, все таки гол Ливерпулю со штрафного выше всех его голов. Хотя куда мне, я же не его сын)
+4
-2
+2
Статистика в финалах : Месси 35 голов , 20 голевых передач . Роналду 20 голов , 1 голевая.
+5
-3
+2
Недокрутили заголовок. Надо:
Месси назвал лучший гол. Им стал гол Месси в финале!
+2
-1
+1
Ответ Хызыр
А когда ты подрастешь, то поймешь, что лучший гол навесиком от перекладины Бетису
Что ты в футболе понимаешь, малыш
+2
-1
+1
Ответ Black Phoenix
А как же повтор гола Марадоны?)
В финале лч? Скинь ссылку
+2
-1
+1
А как же повтор гола Марадоны?)
+5
-4
+1
Ответ Хызыр
А когда ты подрастешь, то поймешь, что лучший гол навесиком от перекладины Бетису
Такие Месси несколько раз забивал.
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Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Все голы и одного и второго пересматривал?сколько времени просмотр занял?
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0
Ответ denisques
Подрастешь поймешь, что лучший гол папки когда Серега Бускетс оставил мяч в центре поля а папка твой взял его, и добежал с этим мячом до ворот мадридского реала, там и оставил
Мне больше нравится гол атлетику в 2015
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Ответ Ничего Смешного
Комментарий скрыт
Да слабоватая ответочка
+2
-2
0
Ответ Человек1991
У Месси более 500 красивых мастерских голов, у Роналду не более 80.
Целиком поддерживаю обожание Месси, но откуда именно 80? Понятно, что у Роналду большинство голов - завершение моментов, созданных партнёрами, но почему 80? Не 20, не 50, не 100 или 200?
0
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Ответ igorkruglov
Бавария с тобой не согласится по поводу менталки Месси
https://youtu.be/5PKXs8i_zSw?si=hNq5-oqG10NkvAav

Лицо на осмотр:)
0
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Даже его сын болеет гормональный
+2
-2
0
Ответ Accelgg
Ничего себе, малой уже интервью раздаёт
Ставлю на то, что к концу недели появится новый пользователь Тиаго Месси.
+3
-3
0
Андреев собирает КС 2022-2023 в Локо теперь, в принципе ожидаемо
0
0
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Комментарий удален пользователем
Дожили.. Теперь такие новости еще на sports будут.
+12
-12
0
Все, парень учится давать интервью?
+1
-1
0
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