Тиаго Месси: «Самый красивый гол папы – головой «МЮ» в финале ЛЧ»
Сын Лионеля Месси рассказал, какой гол отца нравится ему больше всего.
«Самый красивый гол моего папы – головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов», – отметил Тиаго Месси в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.
Нападающий сборной Аргентины, выступавший за «Барселону», отличился на 70-й минуте игры с манкунианцами в финале ЛЧ 2009 года. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.
Месси назвал лучший гол. Им стал гол Месси в финале!
Лицо на осмотр:)