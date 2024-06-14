Тиаго Месси: «Самый красивый гол папы – головой «МЮ» в финале ЛЧ»

Сын Лионеля Месси рассказал, какой гол отца нравится ему больше всего.

«Самый красивый гол моего папы – головой в ворота « » в финале чемпионов», – отметил в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.

Нападающий сборной Аргентины, выступавший за «Барселону», отличился на 70-й минуте игры с манкунианцами в финале ЛЧ 2009 года. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.