«Реал» опережает «Барсу» и «Челси» в борьбе за Мастантуоно. Трансфер 16-летнего хавбека «Ривера» за 45 млн может быть отложен до 2025 года

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы деньги Эндрик Франко Мастантуоно Футбол

«Реал» опережает «Барселону» и «Челси» в борьбе за Франко Мастантуоно.

По сведениям As, «Мадрид» продолжает вести c «Ривер Плейт» неформальные переговоры о 16-летнем игроке, но никакие суммы не обсуждались, предложений пока не поступало. Личные условия соглашения между игроком и испанским клубом также не были обговорены.

Однако отмечается, что позиции «Реала» в отношении возможного трансфера сильнее, чем у «Барселоны» или «Челси».

В контракте хавбека с «Ривером» до декабря 2026 года есть отступные 45 млн долларов – это самый высокий показатель в аргентинском футболе.

Руководство клуба планирует получить сумму, максимально приближенную к его отступным. Трансфер в Мадрид может быть осуществлен по «формуле Эндрика», то есть в виде оплаты части отступных фиксированной суммой плюс в виде бонусов и процента от перепродажи.

Достижение соглашения может занять некоторое время и продлиться до следующего года, клубы не планируют спешить в этом вопросе. Вместе с тем Мастантуоно имеет итальянское гражданство и, в отличие от других южноамериканских игроков, может присоединиться к любому клубу до достижения совершеннолетия. 14 августа игроку исполнится 17 лет.

«Реал» может подписать Мастантуоно и оставить в «Ривере» в аренде до 2025 года, пока игроку не исполнится 18 лет

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29 комментариев
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в последнее время "Реал" во всём всех опережает.
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Неплохая схема, как с Эндриком
Пока он был в чемпионате Бразилии это время, ценник на него ещё вырос
Сейчас бы обошёлся дороже той суммы
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Ответ Акер
Будет удивительно, если хоть один из всех этих школьников из Бразилии и Аргентины, купленный за кучу денег, в итоге раскроется
Не хочу тебя расстраивать, но там один из них через пару месяцев вообще говоря золотой мяч заберет
+7
-3
+4
Ответ JURAVLI
Схема уже сломана. Раньше бразильцы раскрывались именно в Барсе: Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Рональдинио. Каждый из этих ребят был гораздо круче Винисиуса или Родриго.
Ок, Бразильцы на "Р" - исключение.
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Реал забрался на аргентинский рынок.
Такими темпами скоро будет ещё один состав.
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Было бы неплохо в статье отразить статистику этого вундеркинда
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Аргентинцы в Барсу, Бразильцы в Реал. Зачем ломать схему?
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Месси посоветует ему переходить в Барселону ) в Реале уже нет места ) Мбаппе,Риго, Вини , Гюлер, Эндрик, Диас . )
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Ответ Germanwah 999
Не хочу тебя расстраивать, но там один из них через пару месяцев вообще говоря золотой мяч заберет
он футбол не смотрит с ухода Месси в бургер лигу и продолжает верить, что он ещё лучший
+2
-1
+1
Ответ Максим Семин
Аргентинцы в Барсу, Бразильцы в Реал. Зачем ломать схему?
Схема уже сломана. Раньше бразильцы раскрывались именно в Барсе: Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Рональдинио. Каждый из этих ребят был гораздо круче Винисиуса или Родриго.
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Барса тут для смеха просто
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Хм
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Судя по fm вполне неплохой.
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Ответ Пнин
в последнее время "Реал" во всём всех опережает.
Да и в целом, в 21 веке))
+7
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Ответ Человек1991
Месси посоветует ему переходить в Барселону ) в Реале уже нет места ) Мбаппе,Риго, Вини , Гюлер, Эндрик, Диас . )
И если он его послушает то испортит себе карьеру
+3
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