«Реал» опережает «Барсу» и «Челси» в борьбе за Мастантуоно. Трансфер 16-летнего хавбека «Ривера» за 45 млн может быть отложен до 2025 года
«Реал» опережает «Барселону» и «Челси» в борьбе за Франко Мастантуоно.
По сведениям As, «Мадрид» продолжает вести c «Ривер Плейт» неформальные переговоры о 16-летнем игроке, но никакие суммы не обсуждались, предложений пока не поступало. Личные условия соглашения между игроком и испанским клубом также не были обговорены.
Однако отмечается, что позиции «Реала» в отношении возможного трансфера сильнее, чем у «Барселоны» или «Челси».
В контракте хавбека с «Ривером» до декабря 2026 года есть отступные 45 млн долларов – это самый высокий показатель в аргентинском футболе.
Руководство клуба планирует получить сумму, максимально приближенную к его отступным. Трансфер в Мадрид может быть осуществлен по «формуле Эндрика», то есть в виде оплаты части отступных фиксированной суммой плюс в виде бонусов и процента от перепродажи.
Достижение соглашения может занять некоторое время и продлиться до следующего года, клубы не планируют спешить в этом вопросе. Вместе с тем Мастантуоно имеет итальянское гражданство и, в отличие от других южноамериканских игроков, может присоединиться к любому клубу до достижения совершеннолетия. 14 августа игроку исполнится 17 лет.
«Реал» может подписать Мастантуоно и оставить в «Ривере» в аренде до 2025 года, пока игроку не исполнится 18 лет
Пока он был в чемпионате Бразилии это время, ценник на него ещё вырос
Сейчас бы обошёлся дороже той суммы
Такими темпами скоро будет ещё один состав.