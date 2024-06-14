«Ливерпуль» трижды пытался купить Ди Грегорио и предлагал «Монце» 25 млн евро, но вратарь уже договорился с «Ювентусом». Туринцы арендуют его за 4 млн и выкупят за 16 млн
«Ливерпуль» пытался приобрести Микеле Ди Грегорио.
По сведениям Tuttosport, мерсисайдцы предприняли три попытки купить голкипера «Монцы», последнюю – на прошлой неделе. Они были готовы заплатить за 26-летнего футболиста 25 млн евро.
Руководство итальянского клуба и сам игрок не захотели нарушать договоренность с «Ювентусом».
Туринцы арендуют Ди Грегорио за 4 млн евро и затем выкупят за 16 млн в феврале 2025 года. Вратарь будет зарабатывать 2 млн евро в год плюс бонусы, контракт – до 2029 года.