«Ливерпуль» трижды пытался купить Ди Грегорио и предлагал «Монце» 25 млн евро, но вратарь уже договорился с «Ювентусом». Туринцы арендуют его за 4 млн и выкупят за 16 млн

«Ливерпуль» пытался приобрести Микеле Ди Грегорио.

По сведениям Tuttosport, мерсисайдцы предприняли три попытки купить голкипера «Монцы», последнюю – на прошлой неделе. Они были готовы заплатить за 26-летнего футболиста 25 млн евро.

Руководство итальянского клуба и сам игрок не захотели нарушать договоренность с « ».

Туринцы арендуют Ди Грегорио за 4 млн евро и затем выкупят за 16 млн в феврале 2025 года. Вратарь будет зарабатывать 2 млн евро в год плюс бонусы, контракт – до 2029 года.