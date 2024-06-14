Аршавин о Сафонове в «ПСЖ»: «Сможет побороться с Доннаруммой, минимум 10 матчей дадут сыграть. Итальянец нестабилен, но его статус первого номера вряд ли пошатнется»

Андрей Аршавин высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

«У Сафонова будет возможность побороться с за место в старте «ПСЖ», хоть я и симпатизирую итальянцу, но он не очень стабилен. Доннарумма совершенно точно будет совершать ошибки, но его статус первого номера вряд ли пошатнется.

У Сафонова будут периоды, чтобы сыграть. Думаю, что минимум матчей 10 ему точно дадут провести», – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер, побольше бы таких. Пожелаю удачи и как можно больше матчей в воротах, а не на скамейке. С Доннарумой непросто, но шансы будут»