Адвокат экс-жены Сафонова: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать»
Адвокат экс-жены Матвея Сафонова заявил, что футболиста ждет судебный процесс.
Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Сафонову запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.
«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну – нам неизвестно.
Наши дальнейшие действия – суды. Не только в России, но и во Франции.
Мы были готовы к такому развитию событий. Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать», – сказал Максим Шилов.
Пишут, что Сафонов заплатил алименты. Адвокат экс-жены опроверг
Запрет снимает служба судебных приставов, когда деньги К НИМ НА СЧЁТ поступают.
Жене они их может ещё через неделю отправят, со снятием запрета на выезд должника это вообще не связано.
Не благодарите 🙂
Возможно адвокат просто блефует.
Помянем адвоката...
Удобно, вроде напрямую и не соврал, но репутацию подпортил.
При чем понятно, что адвокат все это не мог делать без одобрения своего доверителя - бывшей жены Сафонова.
Все как работало , так и работает !
И постоянный обмен информацией идёт , и запросы направляются , и ответы поступают .
Если только Сафонов не обвинен / осужден по политической статье , но и это ему ещё придётся доказывать ))
Бродят трансвеститы и прости меня господи , трансгендеры - арабы + русофобия
И вот думаю зачем ,,простому русскому парню" такие мучения ? А ведь закончится как обычно :«Месье, же не манж па сис жур…»
Запомните: человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то ни другое в Париже не принято.
Ч а р н о т а. Ты мне жена, и у нас общие деньги.
Л ю с ь к а. У мужа – от торговли чертями, а у жены – от торговли совсем другими вещами!
Бег./ Булгаков /