Адвокат экс-жены Сафонова: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова заявил, что футболиста ждет судебный процесс.

Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сафонову запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну – нам неизвестно.

Наши дальнейшие действия – суды. Не только в России, но и во Франции.

Мы были готовы к такому развитию событий. Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать», – сказал Максим Шилов.

Пишут, что Сафонов заплатил алименты. Адвокат экс-жены опроверг

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83 комментария
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Думаю ему скоро объяснят что бы закрыл свою хлебарезку)))
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За Сафонова теперь Макрон, пусть попробует
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Звоните Макрону, он любит телефонные переговоры
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Подождите, его фамилия не Пашаев случайно? С таким адвокатом бывшей Сафонова ещё и приплатить Матвею придётся. Что он несёт? ) На ФСПП за Сафоновым уже ничего нет.
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Чувак официально на власть гонит?? Где ты судится будешь, беженец будущий?
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Лет 7 назад работал у человека, человек в достатке, свой бизнес, есть у него дочка, на тот момент ей было лет 12-13, но не суть, с женой они развелись очень давно, на алименты никто не подавал, было все просто, он каждый месяц давал бывшей жене 30 тысяч чисто на продукты в дом где живет дочь, каждые выходные один день они с дочкой проводили время вместе, в этот день был отдых, досуг, покупки всего необходимого ей, телефоны, планшеты, одежда, всякие мелочи + лично ей давал на карманные расхожы. Оплачивал все поезди, всё что связанно с учебой, но жене давал на руки именно только 30 тысяч чисто на продукты в дом. И к чему я это, даже при таком раскладе она как то предъявила что этого мало ребёнку, нужно больше и лично слышал этот разговор, он сказал я даю эти деньги тебе в руки на питание именно своего ребёнка в твоём доме, а не на твои нужды и твоего нового мужа, семьи из нескольких человек живут на 30 тысяч целый месяц, а ты мне хочешь сказать что для одного ребёнка этого мало? Я знаю этого человека, он не жадный, тем более для своего ребёнка, зная как он ее любит, но он понимал что там решили потянуть с него
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Мы так ни одного документа, где бы фигурировал долг в 60 млн не увидели. Пруфы где, адвокатишка???
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Дела плохи когда адвокат дурачок.
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Адвокат вот реально на полном серьёзе это чешет «не знаю, как покинул страну, деньги жене не поступили»?

Запрет снимает служба судебных приставов, когда деньги К НИМ НА СЧЁТ поступают.

Жене они их может ещё через неделю отправят, со снятием запрета на выезд должника это вообще не связано.
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пусть эта девушка нелегкой судьбы работать идет уже, заколебала ныть
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Лишение адвокатского статуса и девственности очка через 3....2....1
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Ответ Nikolay II
Комментарий скрыт
А Вы, Николай Второй, предложите руководству ПСЖ свою кандидатуру. На интервью всё разложите по полкам и подберёте кого надо ☝️
Не благодарите 🙂
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+7
Непонятно почему французский суд должен рассматривать иск гражданки России к гражданину России.
Возможно адвокат просто блефует.
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«Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать»
Помянем адвоката...
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Ответ Верховный Лорд
К сожалению, это не блеф. Если у гражданина России, по решению российского суда есть задолженность, он вполне может обратиться в службу судебных приставов и они обязаны будут направить запрос во Францию. Почему к сожалению? Потому что, возможно, этим дерьмом придется заниматься мне, в том числе и согласовывать с министерством иностранных дел, такова уж моя работа
держите наркомана) ты не пристав, раз пишешь такой бред) максимум что можно по алиментам сделать это перевести ИД союзного государства (только Беларусь) и потом уже исполнять его у нас. а какой ты запрос собрался отправлять во Францию, горе-пристав, я вообще не понимаю, на русском? на английском, на арабском? даже не в посольство. да тебя своя же канцелярия голову за марки оторвет
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Скоро адвокат поедет , но не в Париж ,а в Магадан
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Да вы задолбали со своим Сафоновым
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Речистый товарищ. Из тех, кто предпочитает медийную шумиху собственно юриспруденции, возникает подозрение.
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Ответ Юрий Кечко
Думаю ему скоро объяснят что бы закрыл свою хлебарезку)))
🤣🤣🤣🤣🤣
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Не было никакого долга в 60 миллионов, был долг там в 20 тысяч с копейками на сайте ФССП, который Сафонов и погасил. В слитом постановлении приставов сумма закрыта специально, слить данное постановление мог сам адвокат, как имеющий доступ к материалам исполнительного производства. При чем в постоянных комментариях СМИ, этот адвокат сумму нигде не называет, всегда абстрактный "долг" без конкретной цифры.
Удобно, вроде напрямую и не соврал, но репутацию подпортил.
При чем понятно, что адвокат все это не мог делать без одобрения своего доверителя - бывшей жены Сафонова.
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В итоге крайним окажется Хакими.
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Сафонов оплатил 20к которые и должен был приставам, после чего запрет сняли.
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Ответ Верховный Лорд
К сожалению, это не блеф. Если у гражданина России, по решению российского суда есть задолженность, он вполне может обратиться в службу судебных приставов и они обязаны будут направить запрос во Францию. Почему к сожалению? Потому что, возможно, этим дерьмом придется заниматься мне, в том числе и согласовывать с министерством иностранных дел, такова уж моя работа
Если дело обстоит именно так, тем более непонятно зачем Сафонову вся эта история. Деньги для него не чрезмерные, заплатил бы и без проблем. А куда пойдут эти деньги это уже второй вопрос, по закону должны идти на содержание ребëнка, а в этом европейцы щепетильны, Сафонова могут и прижать.
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Ответ Верховный Лорд
К сожалению, это не блеф. Если у гражданина России, по решению российского суда есть задолженность, он вполне может обратиться в службу судебных приставов и они обязаны будут направить запрос во Францию. Почему к сожалению? Потому что, возможно, этим дерьмом придется заниматься мне, в том числе и согласовывать с министерством иностранных дел, такова уж моя работа
Так вроде все связи разрушены. И вердикт заморской инстанции не имеет силы. Или я что то упустил?
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Ответ i-volk
Суды, законы и власть - это как бы одно и то же. Поплыл адвокат, несите нового.
Есть достойная замена! Пашаев!
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Ответ Fallesk
Так вроде все связи разрушены. И вердикт заморской инстанции не имеет силы. Или я что то упустил?
Практически все Вы упустили ))
Все как работало , так и работает !
И постоянный обмен информацией идёт , и запросы направляются , и ответы поступают .
Если только Сафонов не обвинен / осужден по политической статье , но и это ему ещё придётся доказывать ))
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Ответ Лига Мастеров
Да решаемая проблема например он легко может купить дом на 60 лямов и подарить сыну и через суд решить что это алименты . Видать не хочет
какому ещё сыну?🤦🙄🤔🤣
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Нормально ей и ее адвокату по губам провели)))
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Жалко Матвея , гляжу телеящик - в Парижу , кругом клопы , в реке Сена плавают патогенные бактерии , по улицам
Бродят трансвеститы и прости меня господи , трансгендеры - арабы + русофобия
И вот думаю зачем ,,простому русскому парню" такие мучения ? А ведь закончится как обычно :«Месье, же не манж па сис жур…»
Запомните: человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то ни другое в Париже не принято.

Ч а р н о т а. Ты мне жена, и у нас общие деньги.
Л ю с ь к а. У мужа – от торговли чертями, а у жены – от торговли совсем другими вещами!
Бег./ Булгаков /
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Как то этот попрошайка уже порядком поднадоел, пищит и пищит
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