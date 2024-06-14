Адвокат экс-жены Сафонова: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова заявил, что футболиста ждет судебный процесс.

Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из « ».

Ранее сообщалось, что запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну – нам неизвестно.

Наши дальнейшие действия – суды. Не только в России, но и во Франции.

Мы были готовы к такому развитию событий. Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать», – сказал Максим Шилов.

Пишут, что Сафонов заплатил алименты. Адвокат экс-жены опроверг