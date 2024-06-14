Матчи сборной Германии на Евро 2024

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Сборная Германии хозяйка турнира, и у нее есть все шансы проявить себя с лучшей стороны. Тем более болельщики заждались успехов. По-прежнему осталась горечь от невыхода из группы на чемпионате мира в Катаре. При новом наставнике Юлиане Налельсманне Бундесманшафт показывает интересный и результативный футбол. К тому же в состав вернулся Тони Кроос. Сборная отбор не проходила, но последние контрольные поединки показывают, что она настроена решительно. В группе А немцы сыграют с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Групповой этап. Тур 1

  • 14 июня. 22:00. Германия — Шотландия (5:1), Арена Мюнхен, Мюнхен

Групповой этап. Тур 2

  • 19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Групповой этап. Тур 3

  • 23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Сборная Германии очевидный фаворит группы. Любое место в квартете кроме первого будет большим сюрпризом. Время начала матчей указано московское.

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