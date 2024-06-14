Церемония открытия Евро-2024 прошла в Мюнхене перед игрой Германии с Шотландией

Теги Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Юрген Клинсманн УЕФА Сборная Шотландии по футболу Альянц Арена Евро-2024 Бернард Дитц музыка Футбол

В Мюнхене состоялось открытие Евро-2024.

Церемония прошла перед игрой Германии и Шотландии на «Альянц Арене».

Мероприятие было оформлено в цветах команд, участвующих в чемпионате Европы. Сперва были продемонстрированы танцевальные номера под песни OneRepublic, Meduza и других исполнителей, также были показаны баннеров с названием городов, в которых пройдет турнир.

Затем экс-футболисты сборной Германии Юрген Клинсманн и Бернард Дитц, а также Хайди Беккенбауэр, супруга умершего в январе Франца Беккенбауэра, вынесли на поле кубок, вручаемый за победу на Евро.

Фото: uefa.com

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20 комментариев
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Церемония конечно забавная. Думаю бюджет можно оценить примерно в одного Сутормина. Детский утренник какой-то )
+36
-2
+34
Это вам не в 2018
Отстой какой то
+42
-13
+29
Графика турнира хуже, чем у нас в ФНЛ 2. Просто позорище какое-то:))
+22
-7
+15
Ответ Doha
Это вам не в 2018 Отстой какой то
Робби Уильямс фак показал
Легендарно было
+16
-2
+14
Это было для аудитории канала Никелодеон (3+).
+12
0
+12
Скукота
Привезли бы поп певицу любую, неважно какую
Хоть кого-нибудь!
+11
-3
+8
Умалат.. умалат..
+7
0
+7
Это что за школьная постановка? Хотя не, прошу прощения у школ, там с душой подход. А это халтура. Халтурище! Фу.
+7
-2
+5
Я когда в чашке чай пакетированный завариваю и то церемониальности больше, чем в сегодняшним действии.
+5
0
+5
Завуалированная пропаганда ЛГБТ ))
+5
-2
+3
Репетиция всего этого заняла ну дней 10, не более))
+1
0
+1
Любители хлеба и зрелищ недовольны.
+1
0
+1
Ответ satana23
Церемония конечно забавная. Думаю бюджет можно оценить примерно в одного Сутормина. Детский утренник какой-то )
Так а к чему сейчас какие-то лишние понты и деньги на ветер? Не те времена и не та ситуация.
0
0
0
Ответ ALMANAC
Скукота Привезли бы поп певицу любую, неважно какую Хоть кого-нибудь!
Все деньги ушли на соседние с нами страны видимо
+10
-10
0
Ответ ALMANAC
Робби Уильямс фак показал Легендарно было
Только один? Мало!
+1
-1
0
На таком шикарном стадионе что-то прям как-то скромненько и по-детски простенько.
0
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У вас - это где? )
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