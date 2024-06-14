Церемония открытия Евро-2024 прошла в Мюнхене перед игрой Германии с Шотландией

В Мюнхене состоялось открытие Евро-2024.

Церемония прошла перед игрой Германии и на « ».

Мероприятие было оформлено в цветах команд, участвующих в чемпионате . Сперва были продемонстрированы танцевальные номера под песни OneRepublic, Meduza и других исполнителей, также были показаны баннеров с названием городов, в которых пройдет турнир.

Затем экс-футболисты сборной Германии Юрген Клинсманн и Бернард Дитц, а также Хайди Беккенбауэр, супруга умершего в январе , вынесли на поле кубок, вручаемый за победу на Евро.

Фото: uefa.com