Церемония открытия Евро-2024 прошла в Мюнхене перед игрой Германии с Шотландией
В Мюнхене состоялось открытие Евро-2024.
Церемония прошла перед игрой Германии и Шотландии на «Альянц Арене».
Мероприятие было оформлено в цветах команд, участвующих в чемпионате Европы. Сперва были продемонстрированы танцевальные номера под песни OneRepublic, Meduza и других исполнителей, также были показаны баннеров с названием городов, в которых пройдет турнир.
Затем экс-футболисты сборной Германии Юрген Клинсманн и Бернард Дитц, а также Хайди Беккенбауэр, супруга умершего в январе Франца Беккенбауэра, вынесли на поле кубок, вручаемый за победу на Евро.
Фото: uefa.com
Отстой какой то
Легендарно было
Привезли бы поп певицу любую, неважно какую
Хоть кого-нибудь!