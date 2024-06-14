«Зенит» и Тикнизян на финальной стадии переговоров. «Спартак» отказался от борьбы за защитника «Локо» (Metaratings)
Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».
Как сообщает Metaratings, петербуржцы находятся на финальной стадии переговоров с защитником «Локомотива».
Сейчас обсуждаются условия контракта, и в ближайшее время станет известно, будет ли заключена сделка.
«Спартак», также претендовавший на 25-летнего футболиста сборной Армении, принял решение отказаться от борьбы за него.
Что там вообще в клубе происходит?
Дзюба ушёл и украл все деньги в клубе?
Тот же Глушенков в 11 оценивается по Трансфермаркт. По идее, за такого игрока должны 15 требовать, если нет клаусулы.
Газпром. 2023. Убыток. 650 млрд.
Может вопрос в приоритетах?
Вот и весь вопрос ))