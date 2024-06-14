«Зенит» и Тикнизян на финальной стадии переговоров. «Спартак» отказался от борьбы за защитника «Локо» (Metaratings)

Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает Metaratings, петербуржцы находятся на финальной стадии переговоров с защитником « ».

Сейчас обсуждаются условия контракта, и в ближайшее время станет известно, будет ли заключена сделка.

« », также претендовавший на 25-летнего футболиста сборной Армении, принял решение отказаться от борьбы за него.