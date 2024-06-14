«Зенит» и Тикнизян на финальной стадии переговоров. «Спартак» отказался от борьбы за защитника «Локо» (Metaratings)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает Metaratings, петербуржцы находятся на финальной стадии переговоров с защитником «Локомотива».

Сейчас обсуждаются условия контракта, и в ближайшее время станет известно, будет ли заключена сделка.

«Спартак», также претендовавший на 25-летнего футболиста сборной Армении, принял решение отказаться от борьбы за него.

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70 комментариев
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Полагаю, у болельщиков Локо будет ОЧЕНЬ много вопросов к руководству, если они сольют и Глушенкова, и Тикнизяна
+73
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+72
Как я говорил ранее в своих интервью, моя цель и задача — уехать в Европу. Я к этому стремлюсь. // Ну в целом Санкт-Петербург ближе к Европе, осталось ещё немного до границы)
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-1
+30
Ну фигли, продавайте всех, распускайте клуб
+28
-1
+27
Не верю, что Зенит снова пошёл за Тикнизяном, но могу поверить, что Локо может продать и его.
Что там вообще в клубе происходит?
Дзюба ушёл и украл все деньги в клубе?
+13
-1
+12
А потом вопросы у жителей болот, почему Зенит позор России
+23
-14
+9
Пусть Зенит покупает весь Локомотив, фигли. Гулять так гулять
+7
-1
+6
Ответ Nissan 0123
Полагаю, у болельщиков Локо будет ОЧЕНЬ много вопросов к руководству, если они сольют и Глушенкова, и Тикнизяна
Если сольют за оверпрайс, тогда ещё ладно, а если за ценник на уровне рыночной стоимости, то тогда, да.
Тот же Глушенков в 11 оценивается по Трансфермаркт. По идее, за такого игрока должны 15 требовать, если нет клаусулы.
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Очень бы не хотелось этого персонажа.
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Жесть, вот это Локомотив сливается. Минус Дзюба, Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов, Тикнизян, Гильерме, и это уже как минимум. Кто играть будет?! Назад будут Артемку звать, чтобы снова помог не вылететь?
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Ответ Джорджио Че
Какие вопросы? Денег нет совсем. Все в кредитах после немцев. Даже Воробьева взяли в рассрочку на несколько лет
Топовые менеджеры оставили после себя наследие, которое долго придётся разгребать.
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Да пусть катится, вторую половину сезона без него провели нормально. Удачи, посидит рядом с Глушенковым
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Я в шоке, как болоту все стелят. Ведь его и так бы купили. Зарубеж и деньги те же. Что же за дно наши ватные недоклубы, весь актив чемпионата отдали за 3 копейки "хихимону". У них 40 игроков уже, лишь бы не облажаться в последнем туре. Надеюсь Локо в ФНЛ вылетит.
+3
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+2
Ответ Глебов Илья
мы бюджетного игрока ищем
Как Гус Тиль?
+5
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Ответ Metalloid
А потом вопросы у жителей болот, почему Зенит позор России
Зенит - гордость и лучший клуб России, а позор это навоз, из которого ваши игроки бегут к нам )))
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Ответ Nissan 0123
Полагаю, у болельщиков Локо будет ОЧЕНЬ много вопросов к руководству, если они сольют и Глушенкова, и Тикнизяна
Глушенков более значимая потеря будет...
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Ответ Streetbor
Как я говорил ранее в своих интервью, моя цель и задача — уехать в Европу. Я к этому стремлюсь. // Ну в целом Санкт-Петербург ближе к Европе, осталось ещё немного до границы)
Не за всеми ПСЖ приходит
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Ответ Nissan 0123
Полагаю, у болельщиков Локо будет ОЧЕНЬ много вопросов к руководству, если они сольют и Глушенкова, и Тикнизяна
Какие вопросы? Денег нет совсем. Все в кредитах после немцев. Даже Воробьева взяли в рассрочку на несколько лет
+2
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+1
Ответ Доктор Щульц
Неужели ещё один топовый трансфер? когда они успевают !
ночью?
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Ответ Black Phoenix
Вот так и живём: Зенит скупает всё блестящее в РПЛ и за его пределами, а остальные клубы вынуждены питаться денежными подачками Петербурга, потому что свои финансовые дела вести не умеют от слова совсем.
РЖД. 2023. Прибыль. 3 трлн.
Газпром. 2023. Убыток. 650 млрд.

Может вопрос в приоритетах?
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Ответ Камо Мелкумян
Победы внутри чемпионата и 178 чемпионств подряд эт ничего , если в Европе они дальше 1/8 лч не проходят
А как теперь туда проходить ?
Вот и весь вопрос ))
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Локо просто унижают
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Да отдайте заранее этим денежным мешкам чемпионство ,и начните без этого позора футбола отдельно чемпионат . Я уверен ,болельщики всех клубов были бы счастливы без этих позорников начать чемпионат .
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Он же в Европу очень хотел.
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0
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Понятно зачем это Наиру,а вот зачем Зениту? Ах, да. Мечты сбываются))
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Неужели ещё один топовый трансфер? когда они успевают !
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Ответ Metalloid
А потом вопросы у жителей болот, почему Зенит позор России
А какие вопросы к Зениту, если Локомотив сам продаёт игроков? Да и вообще, пока никто не перешёл. Может быть Глушенков и Тикнизян сами откажутся от Зенита
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Ответ алекс голудин
Конечно, сверху и снизу из болота. Принципиально не буду смотреть РПЛ. Кривой отмыв бабок и никакого соревновательного духа
Нет смотреть я точно буду , за Спартак болею 1996 года , но просто не правильно , одни покупают из своего кармана а другие из гос.бюджета
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Ответ Metalloid
А потом вопросы у жителей болот, почему Зенит позор России
С круговым по крысиному договорились, а позор Зенит...
+2
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0
Ответ Black Phoenix
Вот так и живём: Зенит скупает всё блестящее в РПЛ и за его пределами, а остальные клубы вынуждены питаться денежными подачками Петербурга, потому что свои финансовые дела вести не умеют от слова совсем.
Так им и надо ?
+1
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0
Ответ Streetbor
Как я говорил ранее в своих интервью, моя цель и задача — уехать в Европу. Я к этому стремлюсь. // Ну в целом Санкт-Петербург ближе к Европе, осталось ещё немного до границы)
Да пора бы уже отправить Зенит в чемпионат Бразилии))
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