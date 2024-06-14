Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер, побольше бы таких. Пожелаю удачи и как можно больше матчей в воротах, а не на скамейке. С Доннарумой непросто, но шансы будут»

Александр Мостовой отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сегодня французский клуб официально объявил о трансфере экс-голкипера «Краснодара».

«Безусловно, переход Сафонова в «ПСЖ» – это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость.

До последнего не верилось на сто процентов, тем более писали, что там что-то могло сорваться и так далее.

Очень рад за , это отличная возможность для него. Пожелаю ему удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке. Будет непросто, ведь там есть , но шансы у Сафонова обязательно будут, я уверен.

Что касается его личных проблем, то я думаю, сильно повлиять это не должно. Посмотрим», – сказал бывший игрок сборной России.

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