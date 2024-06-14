Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер, побольше бы таких. Пожелаю удачи и как можно больше матчей в воротах, а не на скамейке. С Доннарумой непросто, но шансы будут»
Александр Мостовой отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Сегодня французский клуб официально объявил о трансфере экс-голкипера «Краснодара».
«Безусловно, переход Сафонова в «ПСЖ» – это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость.
До последнего не верилось на сто процентов, тем более писали, что там что-то могло сорваться и так далее.
Очень рад за Матвея, это отличная возможность для него. Пожелаю ему удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке. Будет непросто, ведь там есть Доннарумма, но шансы у Сафонова обязательно будут, я уверен.
Что касается его личных проблем, то я думаю, сильно повлиять это не должно. Посмотрим», – сказал бывший игрок сборной России.
Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Немного нервничал поначалу, но сейчас просто счастлив. У клуба великая история»
Сафонов о «ПСЖ»: «Развиваться рядом с Доннаруммой – невероятный шанс. Хочу доказать, чего стою на поле»