Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Супертрансфер, побольше бы таких. Пожелаю удачи и как можно больше матчей в воротах, а не на скамейке. С Доннарумой непросто, но шансы будут»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Александр Мостовой Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Александр Мостовой отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сегодня французский клуб официально объявил о трансфере экс-голкипера «Краснодара».

«Безусловно, переход Сафонова в «ПСЖ» – это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость.

До последнего не верилось на сто процентов, тем более писали, что там что-то могло сорваться и так далее.

Очень рад за Матвея, это отличная возможность для него. Пожелаю ему удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке. Будет непросто, ведь там есть Доннарумма, но шансы у Сафонова обязательно будут, я уверен.

Что касается его личных проблем, то я думаю, сильно повлиять это не должно. Посмотрим», – сказал бывший игрок сборной России.

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16 комментариев
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Саша, ты так классно сказал, можно руку тебе пожать? Что нам сделать, чтобы ты зафиксировал и навсегда остался в этом адекватном состоянии?)...
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+33
Царь благословил
+30
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Абаскаля бы в ПСЖ
+17
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Помазание Божие свершилось, с такой поддержкой можно и лч взять
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Видимо у СММщика дяди Саши сегодня выходной. Годное говорит сегодня Александр Владимирович.
+3
0
+3
Видимо Царь принял утром таблетки перед интервью.
+3
0
+3
Ответ dudufufu
Абаскаля бы в ПСЖ
Ни за что. Тогда мы потеряем Царя
+3
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+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Саша, ты так классно сказал, можно руку тебе пожать? Что нам сделать, чтобы ты зафиксировал и навсегда остался в этом адекватном состоянии?)...
это очень смешно 🤣🤌🏻
+3
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Пятница, вечер, все добреют почему-то)
+3
-1
+2
Ашалеть. Царь еще умеет без желчи разговаривать
+2
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+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Саша, ты так классно сказал, можно руку тебе пожать? Что нам сделать, чтобы ты зафиксировал и навсегда остался в этом адекватном состоянии?)...
Фотоаппарат поможет) "Адекватность царя", приписать внизу фото...
+2
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Мостового забыли спросить.
+1
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Ответ Petr Friendship
Странно что этот человек бреда не сказал, присущего ему
Сбой нейросети
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он протрезвел?
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