«У Доннаруммы задрожат коленки после перехода Сафонова». Канчельскис пошутил о трансфере вратаря

Андрей Канчельскис прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб.

Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут.

« » принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики не останется.

У Доннаруммы на задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».