«У Доннаруммы задрожат коленки после перехода Сафонова». Канчельскис пошутил о трансфере вратаря

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная Италии по футболу Андрей Канчельскис Евро-2024 Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ахахаха Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб.

Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут.

«ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Матвей не останется.

У Доннаруммы на Евро задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев
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Стас Михайлов :»У Канчельскиса задрожат коленки при новости о переходе его жены»
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Ответ Dexter Morgan
Терпеть не могу бывших футболистов, которые стали так называемыми экспертами. Порадоваться бы за паренька, пожелать удачи. Но нет. Это относится не только к нашим, но и к зарубежным бывшим футболистам, которые не состоялись, как тренеры и функционеры футбольные, а болтать любят. Вообще по жизни не люблю таких людей. Добрее надо быть.
А вы только заголовок читаете?Текст новости тоже полезно почитать.
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У донного такой кредит доверия, что коленки у него не задрожат никогда
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Ответ Dexter Morgan
Терпеть не могу бывших футболистов, которые стали так называемыми экспертами. Порадоваться бы за паренька, пожелать удачи. Но нет. Это относится не только к нашим, но и к зарубежным бывшим футболистам, которые не состоялись, как тренеры и функционеры футбольные, а болтать любят. Вообще по жизни не люблю таких людей. Добрее надо быть.
Да ладно вам. Канчельскис рад за Сафонова. 😁
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Ответ Dexter Morgan
Я прочитал текст. Последнее предложение вообще всё портит.
Нам написано - "шучу, конечно".
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Потому что алименты за Матвейку придётся платить Доннаруме?
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Я лично в Сафонова не верю. Пара сезонов и домой
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Ответ Igor Chuhmanov
У донного такой кредит доверия, что коленки у него не задрожат никогда
Тем более под ним сидел Навас. тот поопытнее будет. как видим не рухнул Доннарума от коленей:)
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