«У Доннаруммы задрожат коленки после перехода Сафонова». Канчельскис пошутил о трансфере вратаря
Андрей Канчельскис прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб.
Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут.
«ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Матвей не останется.
У Доннаруммы на Евро задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».