«Зенит» купит Тикнизяна за 8 млн евро. Сергеев и Коваленко перейдут в «Локо» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Иван Сергеев Чемпионат.com деньги Александр Коваленко Футбол

Иван Сергеев и Александр Коваленко могут перейти в «Локо» из «Зенита».

По информации «Чемпионата», оба футболиста могут войти в трансфер Наира Тикнизяна в клуб из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что «Зенит» и «Локо» близки к договоренности. Действующий контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера игрока составит около 8 млн евро.

В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.

Контракт нападающего Ивана Сергеева с «Зенит» действует до июня 2025 года. Срок соглашения клуба с полузащитником Александром Коваленко истекает летом 2028 года.

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зря Сергеева отдают.
+31
-2
+29
А вот это уже странный трансфер, учитывая всю эту шумиху вокруг его зимнего возможного перехода.
Токсичный персонаж
+26
-4
+22
Ответ Pro_Zenit_7
Зря Сергеева отдают.
Зря Коваленко отдают. Сергеев планомерно дошел до своего реального уровня нападающего запаса/второй половины таблицы. А вот Коваленко потенциально может стать крутым игроком
+23
-7
+16
Тикнизян за 8 видимо как часть сделки по Глушенкову. Иначе объяснить как-то этот трансфер я не могу.
+11
-2
+9
Нахрена Сергеева отдают? Упёрся им этот Тикнизян.
+9
-1
+8
Тикнизян дико переоцененный чел, к тому же трансфер на скамейку и за это платить 8 млн? Полный абсурд и безумие.
+7
0
+7
Ответ Garikus89
Зря Коваленко отдают. Сергеев планомерно дошел до своего реального уровня нападающего запаса/второй половины таблицы. А вот Коваленко потенциально может стать крутым игроком
Про Сергеева лютый бред. У парня просто не пошло в этой части сезона, но он входит в топ-5 русских нападающих
+7
-1
+6
Круговорот лимитчиков🙈
+5
0
+5
Не хватает пары драфт-пиков первого раунда из Питера
+5
0
+5
Ответ andrew.p
А вот это уже странный трансфер, учитывая всю эту шумиху вокруг его зимнего возможного перехода. Токсичный персонаж
Отказал разок Зениту - токсичный персонаж))
+8
-3
+5
Зачем? Зачем этот Тикнизян за 8? Он сдулся во второй половине сезона. Зачем отдавать нормального напа и человека Сергеева? Ваня еще принесет пользу. Коваль тоже талантливый, ему просто надо дать играть.
Зато взяли бесполезного Ахметова, не дай Бог сейчас еще Сблева попробуют подписать!!
Вот реально лучше бы Горшкова купили миллиона за 3-4, и все.
+3
0
+3
8 + 2 игрока - как-то слишком много.
+4
-2
+2
Слишком жирно 2 игрока впридачу, на звездешь похоже
+2
0
+2
Ответ Пугливый Кот
Пьешь?
Видимо очень пьет ..
+3
-1
+2
8 млн за бегунка играющего по настроению, плюс одного из лучших молодых россиян, да и сергеев пригодится,поздравляю локомотив, гениально развели мешочек
+3
-2
+1
Ответ Garikus89
Зря Коваленко отдают. Сергеев планомерно дошел до своего реального уровня нападающего запаса/второй половины таблицы. А вот Коваленко потенциально может стать крутым игроком
Согласен с вами и по Сергееву и по Коваленко, который первый сезон играл, нужно давать шанс проявить себя
+1
0
+1
Ответ Пугливый Кот
Пьешь?
😂😂😂
+1
0
+1
Какой Тики защитник?
+1
0
+1
Сергеев и Коваленко за Тикнизяна? Это Панков что-ли писал?
+1
0
+1
Хорошие новости для Коваленко, а Серггев тоже себя проявить там
+2
-1
+1
еебанный стыд
+1
0
+1
Все равно в основе играть не будет
+1
0
+1
Ответ Garikus89
Зря Коваленко отдают. Сергеев планомерно дошел до своего реального уровня нападающего запаса/второй половины таблицы. А вот Коваленко потенциально может стать крутым игроком
Пьешь?
+6
-6
0
Ответ Дмитрий9779
8 млн за Тикнизяна и Коваленко с Сергеевым?Да ну на.
Думаю, это все с учётом возможного перехода Глушенкова.
0
0
0
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А кто теперь Ромашкину будет возить на эфиры?
Ромашкину будут возить на хере
+1
-1
0
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Про Сергеева лютый бред. У парня просто не пошло в этой части сезона, но он входит в топ-5 русских нападающих
У него не не пошло, он просто начал играть так, как и должен был играть. Я не знаю, я не так смотрю или вы, но я с первого его появления удивлялся, как в целом средний игрок забивает такие красивые мячи. Красивые мячи ушли, остался реальный уровень - это в Кубке кому-то заковырять. В остальном же для Зенита он годится максимум на скамейку.
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Отказал разок Зениту - токсичный персонаж))
А ты умеешь в подмены тезисов.
Речь не об итоговом результате, а о том, каким образом вся та ситуация развивалась
0
0
0
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А кто теперь Ромашкину будет возить на эфиры?
Теперь эфиры будут из дома Ромашкиной.
0
0
0
Ответ Antonio Gaudi
Тикнизян дико переоцененный чел, к тому же трансфер на скамейку и за это платить 8 млн? Полный абсурд и безумие.
тикнизян переоценен как кпз, но латераль он сильный
+3
-3
0
Ответ haibr
Напомните плиз, Зенит в какой корзине ЛЧ?
Ты из какой корзины спрашиваешь?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий