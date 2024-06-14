«Зенит» купит Тикнизяна за 8 млн евро. Сергеев и Коваленко перейдут в «Локо» («Чемпионат»)

Иван Сергеев и Александр Коваленко могут перейти в «Локо» из «Зенита».

По информации «Чемпионата», оба футболиста могут войти в трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что « » и «Локо» близки к договоренности. Действующий контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера игрока составит около 8 млн евро.

В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за « » 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.

Контракт нападающего с «Зенит» действует до июня 2025 года. Срок соглашения клуба с полузащитником истекает летом 2028 года.