«Зенит» купит Тикнизяна за 8 млн евро. Сергеев и Коваленко перейдут в «Локо» («Чемпионат»)
Иван Сергеев и Александр Коваленко могут перейти в «Локо» из «Зенита».
По информации «Чемпионата», оба футболиста могут войти в трансфер Наира Тикнизяна в клуб из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что «Зенит» и «Локо» близки к договоренности. Действующий контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера игрока составит около 8 млн евро.
В минувшем сезоне Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.
Контракт нападающего Ивана Сергеева с «Зенит» действует до июня 2025 года. Срок соглашения клуба с полузащитником Александром Коваленко истекает летом 2028 года.
Токсичный персонаж
Зато взяли бесполезного Ахметова, не дай Бог сейчас еще Сблева попробуют подписать!!
Вот реально лучше бы Горшкова купили миллиона за 3-4, и все.
Речь не об итоговом результате, а о том, каким образом вся та ситуация развивалась