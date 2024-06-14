Оздоев об отказе «Спартаку» в 2017-м: «Работать с Бердыевым было мечтой, поэтому остался в «Рубине». В «Зенит» тоже не хотел, но клубу пришлось продать меня из-за финансовых сложностей»

Теги Спартак Зенит Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия ПАОК высшая лига Греция Рустем Сайманов Магомед Оздоев Мийо Цакташ деньги Футбол

Магомед Оздоев рассказал, почему отказался переходить в «Спартак» в 2017 году.

– Как было в случае со «Спартаком»?

– Я тогда играл за «Рубин». На тот момент у меня был представитель: «Спартак» связался с ним и прислал бумагу с личными условиями – зарплату предлагали больше, чем в Казани.

На следующий день ко мне подошел Сайманов (на тот момент гендиректор «Рубина» – Sports): «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня?» – «Да». Я отказался.

– Почему?

– Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич [Бердыев]. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться. Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда через полгода меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда.

Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности – нам по несколько месяцев не платили зарплату. Многих ребят это не устраивало: мы как-то проснулись на сборах, а Мийо Цакташ просто исчез, уехал из команды, – рассказал полузащитник ПАОК.

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6 комментариев
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Ответ AlexZhano__
В итоге в Зените у него прошёл сносный этап карьеры. До того казалось, что он в принципе не способен играть в основе команд, претендующих на чемпионство.
В Зените у него прошёл офигенный этап карьеры.
+7
-1
+6
Мне кажется из Маги может получится неплохой тренер, при должном желании разумеется. Характерные профессионалу личные качества у него имеются
+3
0
+3
В итоге в Зените у него прошёл сносный этап карьеры. До того казалось, что он в принципе не способен играть в основе команд, претендующих на чемпионство.
+3
-2
+1
Спас себе карьеру Мага.
+2
-2
0
Прям как раба продали)
0
0
0
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