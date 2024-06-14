Оздоев об отказе «Спартаку» в 2017-м: «Работать с Бердыевым было мечтой, поэтому остался в «Рубине». В «Зенит» тоже не хотел, но клубу пришлось продать меня из-за финансовых сложностей»

Магомед Оздоев рассказал, почему отказался переходить в «Спартак» в 2017 году.

– Как было в случае со « »?

– Я тогда играл за «Рубин». На тот момент у меня был представитель: «Спартак» связался с ним и прислал бумагу с личными условиями – зарплату предлагали больше, чем в Казани.

На следующий день ко мне подошел (на тот момент гендиректор « » – Sports): «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня?» – «Да». Я отказался.

– Почему?

– Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич [Бердыев]. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться. Мне настолько нравилось работать с , что, когда через полгода меня покупал « », я не хотел переходить и туда.

Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности – нам по несколько месяцев не платили зарплату. Многих ребят это не устраивало: мы как-то проснулись на сборах, а Мийо Цакташ просто исчез, уехал из команды, – рассказал полузащитник ПАОК.