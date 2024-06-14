Матчи сборной Шотландии на Евро 2024

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Сборная Шотландии нечастый гость на крупных футбольных турнирах, а в чемпионате Европы будет участвовать всего четвертый раз за всю историю и постарается впервые выйти в плей-офф. Команда Стива Кларка проходила отбор в группе со сборной Испании, где потерпела всего одно поражение. Сейчас у «тартановой армии» подобрались хорошие «воины», многие из которых выступают в командах английской Премьер-лиги и находятся там на хорошем счету. В группе A шотландцы встретятся со сборными Германии, Венгрии и Швейцарии.

Групповой этап. Тур 1

  • 14 июня. 22:00. Германия — Шотландия (5:1), Арена Мюнхен, Мюнхен

Групповой этап. Тур 2

  • 19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 3

  • 23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Сборной Шотландии выпала честь сыграть в матче открытия с хозяевами чемпионата. Хорошая возможность показать свое мастерство на весь мир. Даже если не удастся набрать очки в первом матче, все равно шансы на выход из группы есть. Время начала матчей указано московское.

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