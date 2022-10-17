«Локомотив» подготовил масштабную музыкальную матчдей-программу перед игрой в Кубке России

Железнодорожники продолжают развивать предматчевые активности, на этот раз, перед матчем в Фонбет Кубке России против подмосковных «Химок» болельщиков ожидает:

– Выступление Zivert на поле перед началом игры

– Группа Suspense Heroes Syndicate на площади у стадиона

– В перерыве в галерее Восточной трибуны сыграет барабанщик Антон Трифонов

– Музыкальный мастер-класс для детей в шатре на площади

– Футбольные аттракционы, кикер, игровые приставки и аквагрим

Клуб традиционно поздравляет именинников, если вы один из них, то напишите на show@fclm.ru.

Матч состоится во вторник, 18 октября, в 18:00 по московскому времени на «РЖД Арене». Стадион откроется за два часа до начала игры, а всем пришедшим в первые 45 минут клуб подарит 500 баллов в программе лояльности.

Билеты на матч доступны по ссылке.