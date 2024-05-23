Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Фиорентины», «Ювентус» сыграет с «Монцей» в субботу, «Наполи» – с «Лечче» в воскресенье

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«Кальяри» сыграет с «Фиорентиной» в 38-м туре Серии А.

В пятницу «Дженоа» примет «Болонью».

В субботу «Ювентус» будет противостоять «Монце», «Милан» – «Салернитане».

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встретится с «Торино», «Наполи» – с «Лечче», «Интер» – с «Вероной», «Рома» – с «Эмполи».

Чемпионат Италии

38-й тур

Кальяри – Фиорентина
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Болонья
Дата проведения
24 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Монца
Дата проведения
25 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Салернитана
Дата проведения
25 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Торино
Дата проведения
26 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Лечче
Дата проведения
26 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Интер
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Рома
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Удинезе
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Сассуоло
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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