Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Фиорентины», «Ювентус» сыграет с «Монцей» в субботу, «Наполи» – с «Лечче» в воскресенье

«Кальяри» сыграет с «Фиорентиной» в 38-м туре Серии А.

В пятницу «Дженоа» примет «Болонью».

В субботу «Ювентус» будет противостоять «Монце», «Милан» – «Салернитане».

В воскресенье « » Алексея Миранчука встретится с «Торино», «Наполи» – с «Лечче», «Интер» – с «Вероной», «Рома» – с «Эмполи».

Чемпионат Италии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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