Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Фиорентины», «Ювентус» сыграет с «Монцей» в субботу, «Наполи» – с «Лечче» в воскресенье
«Кальяри» сыграет с «Фиорентиной» в 38-м туре Серии А.
В пятницу «Дженоа» примет «Болонью».
В субботу «Ювентус» будет противостоять «Монце», «Милан» – «Салернитане».
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встретится с «Торино», «Наполи» – с «Лечче», «Интер» – с «Вероной», «Рома» – с «Эмполи».
Чемпионат Италии
38-й тур
- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 24 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 25 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 26 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 26 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.