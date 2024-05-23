Юрист экс-супруги Сафонова про его возможный переход в «ПСЖ»: «Это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти в чужую страну, мы этого не допустим. Судебные споры продолжаются»

Юрист экс-супруги Матвея Сафонова отреагировал на его возможный переход в «ПСЖ».

Вчера появилась информация о том, что французский клуб интересуется голкипером и связывался с «Краснодаром» по вопросу потенциального трансфера.

Бывшая супруга голкипера «Краснодара» Анастасия объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. В браке у пары родилась дочь Майя. Весной прошлого года стало известно, что Сафонов подал иск в суд , чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Мы рады, что карьера развивается и его переход в « » безусловно стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте. Мы действуем исключительно в интересах ребенка, и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только спортсмена.

Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года).

Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», – сказал Максим Шилов.