Юрист экс-супруги Сафонова про его возможный переход в «ПСЖ»: «Это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти в чужую страну, мы этого не допустим. Судебные споры продолжаются»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Юрист экс-супруги Матвея Сафонова отреагировал на его возможный переход в «ПСЖ».

Вчера появилась информация о том, что французский клуб интересуется голкипером и связывался с «Краснодаром» по вопросу потенциального трансфера.

Бывшая супруга голкипера «Краснодара» Анастасия объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. В браке у пары родилась дочь Майя. Весной прошлого года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Мы рады, что карьера Матвея развивается и его переход в «ПСЖ» безусловно стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте. Мы действуем исключительно в интересах ребенка, и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только спортсмена.

Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года).

Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», – сказал Максим Шилов.

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12 комментариев
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Будет обидно если переход в ПСЖ сорвëтся в аэропорту из-за алиментов)
+13
0
+13
Ответ Иван Иванов
Вот так вот! А то еще радугу детям показывать будут в этой Эвропэ. А мнение жинки Мостового можно услышать?? Она у него вообще есть??)))))))) Хахахахаха
зачем нужна жена которая не умеет чеканить?
+9
0
+9
Ну так-то с матерью и правда лучше. Сафонов еще лет 10 по сборам да тренировкам, тем более, если новая страна. А его новой подруге вряд ли упало воспитание чужого ребенка. Да и в той ситуации Сафонов сам криво въехал
+5
0
+5
Ответ Андрей Балабаев
Будет обидно если переход в ПСЖ сорвëтся в аэропорту из-за алиментов)
Ага , конечно . Его трансфером занимается лично клуб . Такого не произойдет, тем более в полном городе Галицкого .
+4
0
+4
Вот так вот! А то еще радугу детям показывать будут в этой Эвропэ.
А мнение жинки Мостового можно услышать??
Она у него вообще есть??)))))))) Хахахахаха
+2
0
+2
При этом когда матери отбирают детей у отцов и увозят их за границу - это не абсурд, "а чо такого? где хочет, там и живёт, она же свободная женщина". Сафонов, очевидно, имеет гораздо большие возможности для обеспечения комфортных условий для ребёнка, и если бы его бж реально волновали интересы ребёнка, то она бы это понимала. Но всё, что подобных особей интересует, это обеспечить самой себе безбедную беззаботную жизнь за счёт потенциальных алиментов (тем более от успешного футболиста), а ребёнок рассматривается чисто как инструмент.
+1
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Ответ I. S.
У него есть ЖЕНА. Не Украина здесь.
У тебя ципсо головного мозга?? Сам откуда пишешь, не из нато?
Докажи!!
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+1
Ответ Иван Иванов
У тебя ципсо головного мозга?? Сам откуда пишешь, не из нато? Докажи!!
Вы турбопатриоты, зэтголовые постоянно кичитесь своей "русскостью", при этом ни культуры, ни языка ни истории не знаете (как правило).
Это убежише для люмпинов и маргиналов: "я ничего из себя не представляю, НО я принадлежу к такому то этносу.. а значит я лучше вот тех."
Это ни о чем ;) кваску попей, лапти сними
Еще и заблокировал.. испугался?)) Нагадил и убежал
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Та утка это, сто пудов. Динамики классно работают по-чёрному
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Ответ Оператор Дзюбы
зачем нужна жена которая не умеет чеканить?
Мячишками??
Видел монтаж из вечернего урганта с тем видео?)))
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Ответ Иван Иванов
Вот так вот! А то еще радугу детям показывать будут в этой Эвропэ. А мнение жинки Мостового можно услышать?? Она у него вообще есть??)))))))) Хахахахаха
У него есть ЖЕНА. Не Украина здесь.
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0
Ответ Иван Иванов
У тебя ципсо головного мозга?? Сам откуда пишешь, не из нато? Докажи!!
Доказать тебе? Ну что ты?! Это невозможно. Ты себя очень переоцениваешь, недоразумение.
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