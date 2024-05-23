Каррера посетит игру «Народная Команда» – «Матч ТВ». Это будет его второй визит на матч Медиалиги

Массимо Каррера прилетит в Россию и посетит матч Winline Медиалиги.

Бывший главный тренер « » будет присутствовать на игре 6-го тура МФЛ между « » и ФК « ».

«У всех будет возможность еще раз встретиться с нашим другом из Италии, а также сфотографироваться с Массимо на память», – говорится в сообщении «НК».

Осенью прошлого года уже приходил на матч Медиалиги, в котором «Народная» одержала победу над Kickstown (2:0).

Итальянец сейчас тренирует «Асколи». Он принял команду в марте, а в середине мая она вылетела из Серии B в Серию C.

«Народная Команда» и «Матч ТВ» сыграют 25 мая на малом поле стадиона «Москвич». Начало встречи – в 11:00 по московскому времени.