Каррера посетит игру «Народная Команда» – «Матч ТВ». Это будет его второй визит на матч Медиалиги

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера ФК Матч ТВ Народная Команда Медиафутбол

Массимо Каррера прилетит в Россию и посетит матч Winline Медиалиги.

Бывший главный тренер «Спартака» будет присутствовать на игре 6-го тура МФЛ между «Народной Командой» и ФК «Матч ТВ».

«У всех будет возможность еще раз встретиться с нашим другом из Италии, а также сфотографироваться с Массимо на память», – говорится в сообщении «НК».

Осенью прошлого года Каррера уже приходил на матч Медиалиги, в котором «Народная» одержала победу над Kickstown (2:0).

Итальянец сейчас тренирует «Асколи». Он принял команду в марте, а в середине мая она вылетела из Серии B в Серию C.

«Народная Команда» и «Матч ТВ» сыграют 25 мая на малом поле стадиона «Москвич». Начало встречи – в 11:00 по московскому времени.

1 комментарий
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По факту получается, что это самый слабый тренер, когда-либо выигрывавший чемпионат России. Что показала его дальнейшая карьера. Да и в том сезоне Спартак по xg был ближе к зоне ЛЕ.
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