Семак об атаке «Зенита»: «Упускали очки, потому что не могли забить – без этого нет побед. Зимой смотрели игрока, способного забивать, но взять никого не получилось»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в атаке в весенней части сезона.

– В Грозном «Зенит» прервал свою не слишком голевую серию – выиграл 5:1, пусть даже один игрок забил все голы. Насколько для вас этот результат был удивительным и насколько неожиданной для вас стала серия «Зенита», которой раньше не было, и она случилась в заключительном отрезке чемпионата? Или вы, может быть, предвидели что-то уже зимой или в начале весны?

– Что касается предвидения, то, конечно, мысли разные были, потому что матчи складываются по-разному. Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять.

Конечно, мы не думали, что у нас будет настолько безголевая серия. Но так сложилось, что при той неплохой игре, которую мы демонстрировали. Возможно, не так остро, как хотелось бы нам, но, тем не менее, во всех матчах, в которых упускали очки, владели большим преимуществом, но, к сожалению, не смогли забить. А без забитых мячей нет побед и нет набранных очков, которые так нужны.

Это футбол, когда-то все бывает в первый раз. Мы должны, несмотря ни на что, делать свою работу хорошо и ни в коем случае никогда не унывать. Нужно с высоко поднятой головой готовиться к каждому следующему матчу для того, чтобы снова и снова делать хорошо свою работу, – сказал главный тренер « ».