Семак об атаке «Зенита»: «Упускали очки, потому что не могли забить – без этого нет побед. Зимой смотрели игрока, способного забивать, но взять никого не получилось»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в атаке в весенней части сезона.

– В Грозном «Зенит» прервал свою не слишком голевую серию – выиграл 5:1, пусть даже один игрок забил все голы. Насколько для вас этот результат был удивительным и насколько неожиданной для вас стала серия «Зенита», которой раньше не было, и она случилась в заключительном отрезке чемпионата? Или вы, может быть, предвидели что-то уже зимой или в начале весны?

– Что касается предвидения, то, конечно, мысли разные были, потому что матчи складываются по-разному. Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять.

Конечно, мы не думали, что у нас будет настолько безголевая серия. Но так сложилось, что при той неплохой игре, которую мы демонстрировали. Возможно, не так остро, как хотелось бы нам, но, тем не менее, во всех матчах, в которых упускали очки, владели большим преимуществом, но, к сожалению, не смогли забить. А без забитых мячей нет побед и нет набранных очков, которые так нужны.

Это футбол, когда-то все бывает в первый раз. Мы должны, несмотря ни на что, делать свою работу хорошо и ни в коем случае никогда не унывать. Нужно с высоко поднятой головой готовиться к каждому следующему матчу для того, чтобы снова и снова делать хорошо свою работу, – сказал главный тренер «Зенита».

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11 комментариев
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Против той "игры", которую демонстрировали соперники Зенита, начиная с Рубина, один игрок мог бы помочь только если он ростом 190+.
Судя по контексту "который играет в штрафной площади и мог бы бороться" Семак это понимает.
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Великий стратег тренерского цеха..Смотрели но не получилось)))
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Отрицательный физрук. Даже конус вместо него давал бы результаты в этом политпроекте
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Сергей Богданыч, а Кассьерра и Сергеев разучились забивать? А зачем тогда нужен был Изидор, который этого не умеет?
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Вот честно, кто-нибудь может мне объяснить какую игру строит Семак в Зените? Я до сих пор не могу понять, как по мне - какой сумбур.
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Ответ Healer
Вот честно, кто-нибудь может мне объяснить какую игру строит Семак в Зените? Я до сих пор не могу понять, как по мне - какой сумбур.
Заброс вперёд, а там кто-то из латиносов должен финтить и бить. Очень мощная стратегия, сквозь слёзы...
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Семак только на игроков и расчитывате.А тактику поменять,что бы забивать,нет?
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Ответ Owen_the_Simple
Против той "игры", которую демонстрировали соперники Зенита, начиная с Рубина, один игрок мог бы помочь только если он ростом 190+. Судя по контексту "который играет в штрафной площади и мог бы бороться" Семак это понимает.
Нужно вернуть Дзюбиньо
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Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять.
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Прям как на рынке, когда ты зимой джинсы, стоя на фанере, меришь, а продавщица тебе зеркало держит и говорит какой ты красавчик и как тебе они идут.
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зениту ли жаловаться?
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Ответ Russ Ivan
Заброс вперёд, а там кто-то из латиносов должен финтить и бить. Очень мощная стратегия, сквозь слёзы...
Чисто как во дворе - пас на самого техничного, а дальше просто не мешать и надеяться на индивидуальные скиллы.
Так во дворе тренер/менеджер не нужен.
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