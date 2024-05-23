«Челси» назначит нового тренера до конца следующей недели. Основные кандидаты – Франк, Маккенна и Мареска
«Челси» определится с новым тренером до конца следующей недели.
Во вторник лондонский клуб объявил об отставке Маурисио Почеттино.
По информации Sky Sports, основными кандидатами на замену Почеттино являются тренер «Брентфорда» Томас Франк, Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича». В «Челси» считают, что каждый из этих кандидатов обладает всеми необходимыми качествами для работы в клубе – руководство «синих» ценит работу, проделанную Франком и Маккенной в своих клубах, и стиль игры Марески.
Также сообщается об интересе «Челси» к еще одному неназванному специалисту. Окончательное решение примут совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Ожидается, что новый тренер подпишет более длительное соглашение, чем двухлетний контракт Почеттино.
Такое ощущение, что это было сделано каким-то ботом-рандомайзером, который наугад назвал три кандидата.
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