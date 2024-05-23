«Челси» назначит нового тренера до конца следующей недели. Основные кандидаты – Франк, Маккенна и Мареска

«Челси» определится с новым тренером до конца следующей недели.

Во вторник лондонский клуб объявил об отставке .

По информации Sky Sports, основными кандидатами на замену Почеттино являются тренер « » , из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича». В « » считают, что каждый из этих кандидатов обладает всеми необходимыми качествами для работы в клубе – руководство «синих» ценит работу, проделанную Франком и Маккенной в своих клубах, и стиль игры Марески.

Также сообщается об интересе «Челси» к еще одному неназванному специалисту. Окончательное решение примут совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Ожидается, что новый тренер подпишет более длительное соглашение, чем двухлетний контракт Почеттино.