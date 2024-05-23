«Челси» назначит нового тренера до конца следующей недели. Основные кандидаты – Франк, Маккенна и Мареска

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Ипсвич Маурисио Почеттино Брентфорд Томас Франк Тодд Боули Бехдад Эгбали Киран Маккенна Футбол

«Челси» определится с новым тренером до конца следующей недели.

Во вторник лондонский клуб объявил об отставке Маурисио Почеттино.

По информации Sky Sports, основными кандидатами на замену Почеттино являются тренер «Брентфорда» Томас Франк, Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича». В «Челси» считают, что каждый из этих кандидатов обладает всеми необходимыми качествами для работы в клубе – руководство «синих» ценит работу, проделанную Франком и Маккенной в своих клубах, и стиль игры Марески.

Также сообщается об интересе «Челси» к еще одному неназванному специалисту. Окончательное решение примут совладельцы клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Ожидается, что новый тренер подпишет более длительное соглашение, чем двухлетний контракт Почеттино.

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28 комментариев
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Ради них уволили Почеттино? 😂😂😂
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Неназванный специалист А.В. Мостовой
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пока все трое видятся с прицелом на шип, но из них не хотелось бы франка конечно. даже не смотря на то, что игру команд двух других видеть не приходилось.
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Интересно, по какому принципу был сформирован этот список кандидатов?
Такое ощущение, что это было сделано каким-то ботом-рандомайзером, который наугад назвал три кандидата.
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Франк Лэмпард который?
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У Франка классный вертикальный футбол, который
НУ НИКАК НЕ СОВПАДАЕТ С ТРЕБОВАНИЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛСИ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ТРЕНЕРУ
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Ответ Старик Стариканов
Неназванный специалист А.В. Мостовой
Мостовой это следующий этап, когда уволят кого-то из этой тройки.
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Только бы не Маккену. Пусть Киран обретет опыт в АПЛ и вернется в Юнайтед.
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Ответ Healer
Интересно, по какому принципу был сформирован этот список кандидатов? Такое ощущение, что это было сделано каким-то ботом-рандомайзером, который наугад назвал три кандидата.
Ну Франка видимо потому что в матчах с ним синие набрали лишь 1 очко - 0:2, 2:2.
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Вспомнился старый добрый вестерн "Золото Маккенны" - а что, а вдруг?🤠
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По сути назначают очередного кота в мешке ничем не лучше Поттера и совсем проигрышно по сравнению с Почем. Цирк.
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Ответ Roman
Франк Лэмпард который?
Рибери
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Ответ Старик Стариканов
Неназванный специалист А.В. Мостовой
Есть информация, что это Григорян
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Ответ Кефтеме
Ради них уволили Почеттино? 😂😂😂
Я сам в шоке - и все прекрасно понимают,что эти тренеры максимум на полгода.Челси такой ход набрали - 5 очков до ЛЧ считай 2 победы на фоне травм я считаю шикарный результат.
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Ответ CoTTo
Назначит Туйхеля, Бойли признает свою ошибку
Потом Тухеля назначат ПСЖ и Бавария и тоже признают свои ошибки
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Ответ Healer
Интересно, по какому принципу был сформирован этот список кандидатов? Такое ощущение, что это было сделано каким-то ботом-рандомайзером, который наугад назвал три кандидата.
Вчера писали, что Челси хочет «молодого и перспективного» тренера
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Ответ Владислав Ярлыков
ну короче борьбы за топ-4 походу не видать с Боуэли и ко
Боротся будут за топ 4 команд из Лондона
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Дэвида Вагнера не хватает в списке. 2 раза за 3 года чемпионшип брал с Норвичем. На второй круг можно к Элардайсу, Ходжсону обратится.
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Поттер
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Короли шипа
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И не один из них не лучше Почеттино. Потом пусть не удивляются метанием около 18-го места, если они назначат кого-то из этой троицы.
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ну короче борьбы за топ-4 походу не видать с Боуэли и ко
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