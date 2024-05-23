«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2024/25. Она посвящена 125-летию клуба

«Милан» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом , посвящен 125-летию клуба в 2024 году. Он выполнен в традиционных красных цветах с белыми вставками и отделкой манжет и горловины. С внутренней стороны на воротник футболки нанесена надпись «125 лет «Милану». Вратарская форма – темно-серая.

«На родине вечной моды ничто так не подчеркивает футбольное наследие, как красно-черные полосы « », которые с 1899 года являются синонимом успеха, страсти и стиля – везде, от поля до улиц.

Там, где красный сочетается с черным, футбол встречается с семьей, классические цвета визуально отражают геном человека – суть миланизма. Он олицетворяет страсть, которая течет в жилах фанатов подобно крови, традиции, передаваемые из поколения в поколение, которым следовали величайшие игроки», – говорится в сообщении «Милана».

Фото: acmilan.com