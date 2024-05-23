«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2024/25. Она посвящена 125-летию клуба

Теги Милан серия А Италия Puma игровая форма стиль Футбол

«Милан» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом Puma, посвящен 125-летию клуба в 2024 году. Он выполнен в традиционных красных цветах с белыми вставками и отделкой манжет и горловины. С внутренней стороны на воротник футболки нанесена надпись «125 лет «Милану». Вратарская форма – темно-серая.

«На родине вечной моды ничто так не подчеркивает футбольное наследие, как красно-черные полосы «Милана», которые с 1899 года являются синонимом успеха, страсти и стиля – везде, от поля до улиц.

Там, где красный сочетается с черным, футбол встречается с семьей, классические цвета визуально отражают геном человека – суть миланизма. Он олицетворяет страсть, которая течет в жилах фанатов подобно крови, традиции, передаваемые из поколения в поколение, которым следовали величайшие игроки», – говорится в сообщении «Милана».

Фото: acmilan.com

 

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25 комментариев
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Офигенная форма, особенно домашняя, просто кайф для глаз для меня.
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Вот она, миланская классика. Отличная форма, а то в этом сезоне был просто ужас. Одна из худших форм за всю историю команды.
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Главное в какой форме подойдут игроки и тренерский штаб к новому сезону, а стильные экипировки в исполнении Милана уже не кого не удивляют) нужны трофеи
Forza Milan ❤️🖤
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Ответ AC_Milan_7
Главное в какой форме подойдут игроки и тренерский штаб к новому сезону, а стильные экипировки в исполнении Милана уже не кого не удивляют) нужны трофеи Forza Milan ❤️🖤
Ну на мой вкус в этом сезоне так себе была, а эта конфетка вообще, пума на новый сезон крутые приготовила Милан, Ман. Сити шикарные формы
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Ответ PatrickShapka2
Офигенная форма, особенно домашняя, просто кайф для глаз для меня.
Необычная. В любой другой сезон не то что вот эта
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Как по мне домашняя форма 23/24 сезона смотрится лучше , но и эта неплохая
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Пума как всегда. Чотко
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форма просто пушка!!
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Кайф!
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2003-2008 лучшая была
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Ну такое. Вот в прошлом сезоне форма была топище
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Я серьезно не понимаю как люди неиронично раз в год обсуждают один и тот же дизайн формы, притворяясь, что увидели что-то необыкновенное
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Ответ PatrickShapka2
Офигенная форма, особенно домашняя, просто кайф для глаз для меня.
а в чем ее офигенность? Изменения минимальны, шаблонные полоски, добавили белую полоску на воротник и на руковах
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Ответ lyosha1786
Вот она, миланская классика. Отличная форма, а то в этом сезоне был просто ужас. Одна из худших форм за всю историю команды.
А уж про вторую в этом сезоне и разговору нет. Эта очень хорошая. Сразу видно – "Милан".
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