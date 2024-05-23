Дини о ВАР в АПЛ: «Дерьмово. От него нужно избавиться – человеческий аспект полностью исчез, судьи перестали контролировать игру»

Теги премьер-лига Англия судьи Трой Дини видеоповторы брань Футбол

Трой Дини высказался за отмену ВАР в АПЛ.

Ранее «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Предполагалось, что 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют по данному вопросу. Однако голосование может не состояться, если идея не получит достаточной поддержки в ходе обсуждения.

– Что было самым худшим в Премьер-лиге в этом сезоне?

– ВАР, 100 процентов. Давайте будем честны, это было дерьмово, и учитывая все обсуждения и предстоящее голосование в лиге, я твердо присоединяюсь к мнению, что от него нужно избавиться.

Он помешал судьям фактически контролировать игру так, как им хотелось бы, и принимать решения, идущие на пользу матчу.

Его применение допустило некоторую лень – не из-за самих судей, но из-за понимания, что у них есть подстраховка. Человеческий аспект полностью исчез, и нам нужно вернуть его, – заявил бывший игрок «Уотфорда».

В АПЛ ВАР будет вмешиваться только при явных ошибках судей. Лига и PGMOL считают, что систему нужно доработать, а не отменять

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3 комментария
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Да, мы все помним этих легендарных английских судей, которые всегда контролировали игру) и никогда не было никаких ошибок. И никто не возмущался)
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Если отменят, как думаете, сколько ошибок судей приведёт к обратному голосованию?
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