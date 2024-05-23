Дини о ВАР в АПЛ: «Дерьмово. От него нужно избавиться – человеческий аспект полностью исчез, судьи перестали контролировать игру»

Трой Дини высказался за отмену ВАР в АПЛ.

Ранее «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Предполагалось, что 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют по данному вопросу. Однако голосование может не состояться, если идея не получит достаточной поддержки в ходе обсуждения.

– Что было самым худшим в Премьер-лиге в этом сезоне?

– ВАР, 100 процентов. Давайте будем честны, это было дерьмово, и учитывая все обсуждения и предстоящее голосование в лиге, я твердо присоединяюсь к мнению, что от него нужно избавиться.

Он помешал судьям фактически контролировать игру так, как им хотелось бы, и принимать решения, идущие на пользу матчу.

Его применение допустило некоторую лень – не из-за самих судей, но из-за понимания, что у них есть подстраховка. Человеческий аспект полностью исчез, и нам нужно вернуть его, – заявил бывший игрок «Уотфорда».

В АПЛ ВАР будет вмешиваться только при явных ошибках судей. Лига и PGMOL считают, что систему нужно доработать, а не отменять