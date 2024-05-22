Райо Вальекано – Атлетик где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Райо Вальекано и Атлетик в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Райо Вальекано – Атлетик
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Райо Вальекано
- Барселона – Райо Вальекано : 3 – 0
- Райо Вальекано – Гранада : 2 – 1
- Валенсия – Райо Вальекано : 0 – 0
- Райо Вальекано – Альмерия : 0 – 1
- Вильярреал – Райо Вальекано : 3 – 0
Последние матчи Атлетик
- Атлетик – Севилья : 2 – 0
- Сельта – Атлетик : 2 – 1
- Атлетик – Осасуна : 2 – 2
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
Прогноз на матч Райо Вальекано – Атлетик
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