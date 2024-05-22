Райо Вальекано – Атлетик где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 25 мая

Теги Атлетик Ла Лига Райо Вальекано Футбол

В субботу, 25 мая, сыграют Райо Вальекано и Атлетик в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Райо Вальекано – Атлетик

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Райо Вальекано: все новости

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Прогноз на матч Райо Вальекано – Атлетик

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