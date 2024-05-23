Дини назвал Каземиро разочарованием сезона в АПЛ: «Ожидал, что его опыт и навыки помогут «МЮ» пройти трудные времена. Этого не произошло, и клуб сильно пострадал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Трой Дини Каземиро Футбол

Трой Дини назвал Каземиро разочарованием сезона в АПЛ.

32-летний полузащитник провел 25 матчей в Премьер-лиге, на его счету один гол и две результативные передачи. По итогам сезона «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в турнирной таблице английского чемпионата.

– Какой игрок разочаровал вас больше всего?

Каземиро. Я совершенно не ожидал, что у него будут силы бегать по всему полю или, что он будет лучшим опорным полузащитником в мире.

Чего я действительно ожидал, так это того, что он будет использовать свой обширный опыт и навыки в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь клубу пройти трудные времена, и будет постоянно доступен. Но этого не произошло, в результате чего «Юнайтед» сильно пострадал, – заявил бывший игрок «Уотфорда».

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20 комментариев
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Вы ещё поставьте Каземиро на позицию голкипера и удивляйтесь потом, что он не тянет
+12
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+12
Ответ Павел Горлов
Вы ещё поставьте Каземиро на позицию голкипера и удивляйтесь потом, что он не тянет
Ну он в этом сезоне и опорником был посредственными
+9
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+9
Дно игрок. Сейчас многие будут обвинять клуб или тренера, но почему то никто не мешает тому же Бруно показывать высокий класс
+6
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+6
Ответ Marcus-light
Ну он явно не дно, но форму растерял.
В первом сезоне был не дно, в этом дно. Его в каждом матче обходят как стоячего
+5
0
+5
Другими словами: "руки прочь от тенхаги!"
+4
0
+4
Ответ QWertY
Дно игрок. Сейчас многие будут обвинять клуб или тренера, но почему то никто не мешает тому же Бруно показывать высокий класс
Ну он явно не дно, но форму растерял.
+3
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+3
бедный пострадавший клуб
+2
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Почему-то минусы не работают. Какие-то неадекваты из-за этого набирают плюсиков
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Каземиро вроде и сам на это рассчитывал, писали что он своему агенту говорил что хочет в МЮ, что знает чего им не хватает и может исправить это, но что-то пошло не так
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Ответ Typizza
Чего все на Каземиро напали? Смотрел матчи МЮ и обалдевал от того, что их чудесный тренер с заменами вытворяет - это просто дичь. Вот где главная проблема клуба
Это те замены, с которых игроки голы забивали?
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Решфорд большее разочарование, каземиро почти пол сезона не играл а когда играл приходилось играть и за себя и за тех парней в защите все таки , а вообще обоих надо продавать
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У него ещё концентрацией проблемы есть. Помните как он не держал оффсайдную линию из-за этого пропустили гол
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Ответ Stereophonics89
Это те замены, с которых игроки голы забивали?
Те после которых 14 раз за сезон отгребли.
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Ответ Павел Горлов
Вы ещё поставьте Каземиро на позицию голкипера и удивляйтесь потом, что он не тянет
Он сыграл 90% матчей в опорке.
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Ответ Stereophonics89
Ну он в этом сезоне и опорником был посредственными
Бесспорно! Уровень не тот, что ранее
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Ответ Willy Kambwala
Почему Камавинга тянет цз, а Каземиро нет?
Вероятно, потому что он более разноплановый игрок. Не все йогурты одинаково полезны))
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Ответ Павел Горлов
Вы ещё поставьте Каземиро на позицию голкипера и удивляйтесь потом, что он не тянет
Почему Камавинга тянет цз, а Каземиро нет?
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Дело не в Каземиро, а в 7хаге. Месифилы будут обвинять всеx кроме 7хага
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Ну точно не он один, но да, разочарование есть.
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Чего все на Каземиро напали? Смотрел матчи МЮ и обалдевал от того, что их чудесный тренер с заменами вытворяет - это просто дичь. Вот где главная проблема клуба
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