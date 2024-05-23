Дини назвал Каземиро разочарованием сезона в АПЛ: «Ожидал, что его опыт и навыки помогут «МЮ» пройти трудные времена. Этого не произошло, и клуб сильно пострадал»
Трой Дини назвал Каземиро разочарованием сезона в АПЛ.
32-летний полузащитник провел 25 матчей в Премьер-лиге, на его счету один гол и две результативные передачи. По итогам сезона «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в турнирной таблице английского чемпионата.
– Какой игрок разочаровал вас больше всего?
– Каземиро. Я совершенно не ожидал, что у него будут силы бегать по всему полю или, что он будет лучшим опорным полузащитником в мире.
Чего я действительно ожидал, так это того, что он будет использовать свой обширный опыт и навыки в «Манчестер Юнайтед», чтобы помочь клубу пройти трудные времена, и будет постоянно доступен. Но этого не произошло, в результате чего «Юнайтед» сильно пострадал, – заявил бывший игрок «Уотфорда».