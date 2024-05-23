Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»

Михаил Дегтярев высоко оценил российско-китайские отношения в сфере спорта.

Министр спорта России Дегтярев посетил Алматы, где провел встречу с коллегой из Китая Гао Чжиданем. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Как заявил президент России Владимир Владимирович Путин: «Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене».

Это в полной мере относится и к спорту. Под руководством наших лидеров российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Наши отношения являются примером для выстраивания равного и взаимоуважительного диалога без политизации и дискриминации», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что стороны согласовали даты и программу четвертых Российско-китайских зимних молодежных игр. Они пройдут 8-14 января 2025 года в Южно-Сахалинске.