Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Си Цзиньпин Российско-китайские молодежные игры Фехтование

Михаил Дегтярев высоко оценил российско-китайские отношения в сфере спорта.

Министр спорта России Дегтярев посетил Алматы, где провел встречу с коллегой из Китая Гао Чжиданем. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Как заявил президент России Владимир Владимирович Путин: «Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене».

Это в полной мере относится и к спорту. Под руководством наших лидеров российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Наши отношения являются примером для выстраивания равного и взаимоуважительного диалога без политизации и дискриминации», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что стороны согласовали даты и программу четвертых Российско-китайских зимних молодежных игр. Они пройдут 8-14 января 2025 года в Южно-Сахалинске.

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7 комментариев
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"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было", - ха-ха, да РФ было плевать на Китай пока с Западом не поссорились. Конъюнктурщина чистой воды, не будь санкций в рос чиновники и депутаты как и раньше все деньги там бы держали
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+6
Точно. Скоро в Сибирь и на Дальний Восток партнеры вернут большой футбол. Битвы с Шанхай Шеньхуа и Шаньдун Тайшань обещают быть незабываемыми.
+3
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+3
Можно поконкретнее о частных случаях развития спортивных связей?
+1
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+1
Заявление в стиле выпускника ВПШ (Высшая партийная школа) времëн Хрущëва и Брежнева.
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Ответ [ADO]
Можно поконкретнее о частных случаях развития спортивных связей?
Слуцкий в Шенхуа начал работать
Кунь-Лунь играет в КХЛ
футбольные академии начали ездить в КНР на детские турниры какие-то
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Ответ Aristokrat_13
"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было", - ха-ха, да РФ было плевать на Китай пока с Западом не поссорились. Конъюнктурщина чистой воды, не будь санкций в рос чиновники и депутаты как и раньше все деньги там бы держали
Эти соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве были подписаны ещё в 2012 до всех известных событий, до этого был Большой договор о дружбе в 2001, а сам курс на сближение с Китаем был взят ещё на 2 сроке Ельцина после назначения Примакова министром иностранных дел в 1996 (кстати, свой последний визит в качестве президента Боря нанёс именно в Китай что как бы тоже было знаком).Так что про вашу конъюнктуру мимо
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Заявление в стиле выпускника ВПШ (Высшая партийная школа) времëн Хрущëва и Брежнева.
Гол с подачи Блохина
забивает Балтача,
в этом полная заслуга
Леонида Ильича
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