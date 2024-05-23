«Куртуа может сыграть в финале ЛЧ, нужен компромисс и со сборной. Вратарь такого уровня нужен Бельгии, чтобы выиграть крупный турнир». Экс-тренер сборной Лекенс о Тибо на Евро

Жорж Лекенс считает, что Тибо Куртуа должен выступить на Евро-2024.

Ранее бельгийский голкипер « », перенесший по ходу сезона несколько травм, заявлял, что не примет участие в предстоящем чемпионате Европы. Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил эту информацию в конце апреля. Пока он не объявлял состав команды на турнир.

В настоящее время голкипер восстановился после операции и вернулся к игровой практике. Ожидается, что он может сыграть в финале чемпионов против «Боруссии» 1 июня.

«Мы должны найти компромисс. Нам нужен вратарь такого уровня, чтобы выиграть крупный турнир.

У нас есть хорошие вратари, но сильнейший. Стоит перестать говорить о капитанстве и просто играть в футбол», – сказал бывший тренер сборной в эфире RTBF.