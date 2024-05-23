«Куртуа может сыграть в финале ЛЧ, нужен компромисс и со сборной. Вратарь такого уровня нужен Бельгии, чтобы выиграть крупный турнир». Экс-тренер сборной Лекенс о Тибо на Евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Жорж Лекенс считает, что Тибо Куртуа должен выступить на Евро-2024.

Ранее бельгийский голкипер «Реала», перенесший по ходу сезона несколько травм, заявлял, что не примет участие в предстоящем чемпионате Европы. Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил эту информацию в конце апреля. Пока он не объявлял состав команды на турнир.

В настоящее время голкипер восстановился после операции и вернулся к игровой практике. Ожидается, что он может сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» 1 июня.

«Мы должны найти компромисс. Нам нужен вратарь такого уровня, чтобы выиграть крупный турнир.

У нас есть хорошие вратари, но Куртуа сильнейший. Стоит перестать говорить о капитанстве и просто играть в футбол», – сказал бывший тренер сборной Бельгии в эфире RTBF.

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5 комментариев
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Компромисс очень простой - Куртуа признает свою ошибку, просит публично извинения у Тедеско и команды, и возвращается в состав.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
До этого тогда чего не выиграли с ним ? При том что поколение сильнее было, чем сейчас
Он не говорит что выиграют с Куртуа а говорит что нужны такие топ игроки как Куртуа чтобы попытаться
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Тут многое зависит от самого Куртуа. Бензема тоже был топ игроком, но без него в составе у Франции были лучшие результаты
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