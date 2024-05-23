Беляев о Fan ID: «Все приходящие на стадион должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил»

Максим Беляев выступил в поддержку Fan ID.

– Как считаете, Fan ID – добро или зло?

– Считаю, что все приходящие на стадион люди должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чем проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю.

– Если бы вы были простым болельщиком, оформили бы себе Fan ID?

– Конечно. Я добропорядочный гражданин России, что мне скрывать? Бойкотировать закон глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».