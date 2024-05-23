Беляев о Fan ID: «Все приходящие на стадион должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Первая лига Арсенал Тула Максим Беляев Чемпионат.com Ленинградец Fan ID Футбол

Максим Беляев выступил в поддержку Fan ID.

– Как считаете, Fan ID – добро или зло?

– Считаю, что все приходящие на стадион люди должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чем проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю.

– Если бы вы были простым болельщиком, оформили бы себе Fan ID?

– Конечно. Я добропорядочный гражданин России, что мне скрывать? Бойкотировать закон глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».

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33 комментария
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Теракт в Крокусе подтвердил, что когда тебя будут убивать, ОМОН приедет только через час
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как терракт в Крокусе это подтвердил?
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Скоро в туалет без идентификации нельзя будет сходить! Видимо такого будущего хочет господин Беляев...
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Ну почему тогда после теракта не ввели концертайди раз все должны быть идентифицированы
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+8
Ответ rigobersong
Хорошо что ввели, давно пора было со стадионов убрать неадекватов:))
У тебя праздник? Минусы не работают
+6
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+6
Теракт на концерте Пикника, а Фан-Уйди почему-то для болельщиков.
Пусть сначала сделают для любителей балета!
+5
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У меня есть паспорт, зачем мне ещё какой-то документ?
+4
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Перечитал раз 5, но так и не понял, каким образом теракт в Крокусе подтвердил правильность ввода FanID? Максим, если Вы читаете комментарии, давайте подискутируем, без оскорблений естественно .
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Что именно подтвердил? Все таджики-террористы имели российские паспорта. То есть проводя аналогию, учинили побоище с FanID на руках. Так для чего этот ошейник нужен?
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Мм. Так там же все силовики вдруг оказались заняты.. и заморский рептилойд предупредил, а местный заявил: "они пытаются нас запугать, не выйдет!" (За заседании фсб)
А потом произошло, то что произошло.
Странная аналогия
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А что с хоккеем теннисом ? Театры в конце концов? Когда в ТЦ id введут? Там тоже народ собирается
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Хорошо что ввели, давно пора было со стадионов убрать неадекватов:))
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И с кляпами во рту, чтобы не повторять знакомую всем кричалку!
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Человек в здравом уме мог такое сказать?????
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И как Фан-Айди помог в Крокусе?
Давайте и для посещения торговых центров Shop-ID сделаем.
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Такое ощущение, что в публичном пространсвте остались одни ***лизы и идиоты
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Теракт в крокусе по-моему подтвердил тогда что нужно концерт/театр/торговый центр ID вводить 🤡
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Паспорт отлично идентифицирует человека. Обычный, а не болельщика.
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Ответ rigobersong
Хорошо что ввели, давно пора было со стадионов убрать неадекватов:))
и посадить туда 500-рублёвых кокошников, вроде тебя.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
и плюсы тоже...
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Ответ korysh
как терракт в Крокусе это подтвердил?
там не было ФАН ИД
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Возможно, если бы Беляев кормился не из бюджета, а от билетов и зрителей, мнение о зрителях как-нибудь бы и поменялось. А сейчас это ненужное.
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осталось понять, как бы там он помог...
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А что этот дол…. скажет про хоккей, концерты и тд? Там надо карты получать специальные?
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Бред! Вся эта затея с фан уйди не имеет никакого отношения к безопасности. Ухайдокали на это лярд ( это по официальным данным) а вот на определение взятия ворот, офсайдные линии, и прочие "мелочи" - денег нет!
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13 лет назад, когда Макс только начал играть в Локо, казалось, что на фоне среднего российского ногомячиста он выделяется и мозгами, и игрой

Сегодня понимаешь: и как человек дурак, и как футболист мусорный
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Вот это лютый накид, конечно)))
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Недалёкий тип. Жаль нельзя сказать по-другому.
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Странно, но почему-то 99℅ терактов в любой точке мира совершаются против простых граждан этих стран, но не против представителей парламентов, правительств, монархов, президентов.
Кто организовывает такие запрещённые организации и финансирует таких как ИГИЛ, Хамас, Хизб-ут-Тахрир и им подобные банды? Ведь, Калаш в булочной не купишь.
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клиника....
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