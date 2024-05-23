Беляев о Fan ID: «Все приходящие на стадион должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил»
Максим Беляев выступил в поддержку Fan ID.
– Как считаете, Fan ID – добро или зло?
– Считаю, что все приходящие на стадион люди должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чем проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю.
– Если бы вы были простым болельщиком, оформили бы себе Fan ID?
– Конечно. Я добропорядочный гражданин России, что мне скрывать? Бойкотировать закон глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».
Пусть сначала сделают для любителей балета!
А потом произошло, то что произошло.
Странная аналогия
Давайте и для посещения торговых центров Shop-ID сделаем.
Сегодня понимаешь: и как человек дурак, и как футболист мусорный
Кто организовывает такие запрещённые организации и финансирует таких как ИГИЛ, Хамас, Хизб-ут-Тахрир и им подобные банды? Ведь, Калаш в булочной не купишь.