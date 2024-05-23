«Вест Хэм» объявил о назначении Лопетеги
Хулен Лопетеги возглавил «Вест Хэм».
Испанский специалист сменил на посту главного тренера Дэвида Мойеса, покинувшего «Вест Хэм» по окончании сезона-2023/24. Лопетеги официально вступит в должность с 1 июля.
В течение тренерской карьеры Лопетеги работал в сборной Испании, «Реале» и «Севилье». Последним местом работы испанца был «Вулверхэмптон» – Хулен покинул клуб в августе 2023 года.
Фото: whufc.com
Не понимаю, чем людям так нравится Лопетеги. Посмотрите, во что играли Севилья и Вулвс. Результаты может и были, но игра сводилась просто к бесконечным навесам.