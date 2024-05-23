«Вест Хэм» объявил о назначении Лопетеги

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги возглавил «Вест Хэм».

Испанский специалист сменил на посту главного тренера Дэвида Мойеса, покинувшего «Вест Хэм» по окончании сезона-2023/24. Лопетеги официально вступит в должность с 1 июля.

В течение тренерской карьеры Лопетеги работал в сборной Испании, «Реале» и  «Севилье». Последним местом работы испанца был «Вулверхэмптон» – Хулен покинул клуб в августе 2023 года.

Фото: whufc.com

25 комментариев
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В конце сезона, если не по ходу, позовут Мойеса обратно
+19
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+19
Ответ Ночной кошмар Логинова
Скооько уже испанских тренеров в АПЛ
Пеп, Ираола, Лопетеги, Артета, Эмери. Вроде никого не забыл.
+11
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+11
Добро пожаловать в первый клуб Лондона 👍 ⚒️
+8
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+8
Ответ Ali Aliev
Пеп, Ираола, Лопетеги, Артета, Эмери. Вроде никого не забыл.
По уровню влияния на игру - ещё Родри )))
+8
0
+8
Ответ charly001
Добро пожаловать в первый клуб Лондона 👍 ⚒️
А давно он первый?
+7
0
+7
Ответ Willy Kambwala
В конце сезона, если не по ходу, позовут Мойеса обратно
Сначала Биг Сэма Эллардайса)
+6
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+6
Эта новость меркнет на фоне другой - Ахмат Кадыров назначен президентом футбольного клуба «Ахмат».
+2
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Сперва подумал, что они сразу портрет Лопетеги на стену повесили
+1
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+1
А в Англии тренеры вообще остались?:))
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Скооько уже испанских тренеров в АПЛ
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Они проверили, он ни с кем больше не связан контрактом?
+1
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Ну сколько уже было таких назначений у них?это же очередное 6-9 место
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+1
Ответ Willy Kambwala
В конце сезона, если не по ходу, позовут Мойеса обратно
Мойеса уже вряд ли, надеюсь он найдет достойную команду, но то что Лопетеги долго не задержится, есть такая мысль
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+1
Ответ rigobersong
А в Англии тренеры вообще остались?:))
Эдди Хау.
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Ответ Chistian Jadson
Почему «первый»? Интересно)
Ну ладно, второй после Кристал Пэласа
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Ответ charly001
Последний лондонский евротрофей у Вест Хэма и в этом сезоне до четвертьфинала дошли где уступили Байеру, почему бы и нет
Нет, тогда молотобойцы далеко не «первый клуб»))
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Ответ Chistian Jadson
Почему «первый»? Интересно)
Последний лондонский евротрофей у Вест Хэма и в этом сезоне до четвертьфинала дошли где уступили Байеру, почему бы и нет
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Ответ charly001
Добро пожаловать в первый клуб Лондона 👍 ⚒️
Почему «первый»? Интересно)
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В Вест Хэм пришел Хулен
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Ответ Ali Aliev
Пеп, Ираола, Лопетеги, Артета, Эмери. Вроде никого не забыл.
И еще трое в чемпионшипе
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Ответ Overkiller
По уровню влияния на игру - ещё Родри )))
Кепа...
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Скооько уже испанских тренеров в АПЛ
да потому что свои у них - физруки бестолковые. Единственный за последние пару десятков лет крутой британский тренер, который приходит на ум это Фергюссон. Но и то он шотландец.
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Не в Милан и уже хорошо.
Не понимаю, чем людям так нравится Лопетеги. Посмотрите, во что играли Севилья и Вулвс. Результаты может и были, но игра сводилась просто к бесконечным навесам.
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а почему он покинул Волков то ? Ну молотки хотят в Лигу Чемпионов, ну Лопетеги это им не даст наверное
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тренер для выхода в чемпионшип
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