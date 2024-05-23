«Барса» достигла принципиального соглашения с Фликом. Тренер подпишет контракт на 2 года (As)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Боян Кркич Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны».

По информации As, в среду спортивный директор «блауграны» Деку и член спортивной комиссии Боян Кркич провели встречу с Фликом в Лондоне. По итогам переговоров клуб и тренер достигли принципиальной договоренности – ожидается, что Флик подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт.

Отмечается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта всегда был поклонником немецкой тренерской школы, и Флик считался одним из его фаворитов на случай ухода Хави. Важную роль в переговорах также сыграл агент немецкого специалиста Пини Захави, пользующийся доверием руководства «Барселоны».

При этом «Барселона» еще не сообщила Хави о предстоящем увольнении – ожидается, что это произойдет на встрече со спортивным руководством клуба во главе с Деку, которая запланирована на начало следующей недели. Планируется, что совет директоров «Барселоны» одобрит отставку Хави в следующий четверг. По словам окружения Хави, главный тренер каталонцев готов уйти в отставку и отказаться от значительной части компенсации при условии, что клуб выплатит положенную по контракту зарплату членам его тренерского штаба.

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50 комментариев
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Ответ QWertY
Хороший вариант для обеих сторон. Хотя бы сейчас у лалиги появится топ тренер
Анчелотти:
- Я что, для тебя какая-то шутка?
+26
0
+26
Ответ Саша Вжухов
Идеально подготовит команду под Клопа в 2025👍
Бедный Клопп, он в Ливерпуле намучился, постарел, израсходовал энергию, а ты его ещё в Барсу хочешь засунуть с бесконечным цирком и рычагами? совсем не жалеешь старину Юргена
+24
0
+24
Зачем было вот это все с Хави - непонятно.
Тем более в контексте слухов, что с Фликом уже было все обговорено 3 недели назад.

Но Ханси, сугубо на мой взгляд, очень хороший вариант.
Надеюсь, все у него получится.
+21
0
+21
Хороший вариант для обеих сторон. Хотя бы сейчас у лалиги появится топ тренер
+13
0
+13
Идеально подготовит команду под Клопа в 2025👍
+8
0
+8
Ответ Александр Чиженков
Анчелотти: - Я что, для тебя какая-то шутка?
Так то да, шутка. Калчелотти не топ тренер
+5
0
+5
Ответ QWertY
Ди Матео получается тоже топ тренер, Терзич тоже. Вот что точно не делает топ тренер, так не проигрывает чемпионство Монпелье с самым сильным и богатым клубом страны)
у Ди Матео получается 6 финалов элче, и у Терзича тоже?
+4
0
+4
Ответ Александр Чиженков
Не топ тренер не выводит свою команду в финал лиги чемпионов)
Ди Матео получается тоже топ тренер, Терзич тоже. Вот что точно не делает топ тренер, так не проигрывает чемпионство Монпелье с самым сильным и богатым клубом страны)
+4
0
+4
Ответ QWertY
Так то да, шутка. Калчелотти не топ тренер
Не топ тренер не выводит свою команду в финал лиги чемпионов)
+4
0
+4
Ответ Кирилл
Зачем было вот это все с Хави - непонятно. Тем более в контексте слухов, что с Фликом уже было все обговорено 3 недели назад. Но Ханси, сугубо на мой взгляд, очень хороший вариант. Надеюсь, все у него получится.
У Лапорты личность нарцисста.
+4
0
+4
Ответ Roman
Бедный Клопп, он в Ливерпуле намучился, постарел, израсходовал энергию, а ты его ещё в Барсу хочешь засунуть с бесконечным цирком и рычагами? совсем не жалеешь старину Юргена
За год наберётся сил и в бой против Мадридизма!
+4
0
+4
Лапорта смачно харкнул в лицо Хави
+4
0
+4
Ответ QWertY
Ди Матео получается тоже топ тренер, Терзич тоже. Вот что точно не делает топ тренер, так не проигрывает чемпионство Монпелье с самым сильным и богатым клубом страны)
Эталонный шут
+3
0
+3
Все бы ничего, если бы Хави ушел, как запланировал и Лапорта не уговаривал его слезно остаться, чтобы уволить из-за незначительных (и вполне понятных с точки зрения тренера) слов про финансы. Какое-то позорище. Прям вижу, как Флик делает в Барсе новый требл (нет)
+3
0
+3
Ответ ЭкспертДиванный
У Лапорты личность нарцисста.
нарцис+нацист.
+3
0
+3
У Барселоны Стокгольмский синдром что-ли, что они Флика зовут 😃
+2
0
+2
Боян Кркич оказался очень влиятельным
+2
0
+2
Хави сам виноват в этой ситуации, публично заявил об уходе в самый разгар борьбы во всех турнирах, все благополучно слил и решил остаться. Это не серьезно. Понятно что эмоции берут верх, но когда и президент и тренер одинакового типа личности, ничего хорошего в этом нет. Кто-то должен быть с холодной головой.
+1
0
+1
Ответ Pavel Harriss
Эталонный шут
Не надо было представляться)
+1
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+1
Ответ krealpmoney
у Ди Матео получается 6 финалов элче, и у Терзича тоже?
Да это просто обиженный жизнью персонаж
+1
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У Лапорты остро проявляется стокгольмский синдром, иначе это не объяснить
+1
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+1
Если не Хави, то хороший вариант
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Ответ Deutsche Fan
Наконец топовый тренер у Барсы. Будет интересно понаблюдать, Флик ставит зрелищный футбол. P.S. Болельщикам Барсы повезло, очень хороший тренер к вам едет, это осознание к вам скоро придет.
Вы смеетесь? Тренер, стрельнувший в ковидный сезон с мощнейшей на тот момент Баварией и провалившийся во все остальные сезоны карьеры.
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Ответ Roman
Лапорта смачно харкнул в лицо Хави
За такое Хави надо просить всю компенсацию в 20 млн. И посмотреть как Лапорта в третий раз переобуется в воздухе.
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0
Ответ QWertY
Ди Маттео после Челси не тренировал особо, а Терзич со средними игроками вывел клуб в финал, в отличие от Калчелотти. Дай ему состав Реала у него будет аж 7 финалов
Ну, в пределах вашей палаты может быть хоть 10!
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Ответ QWertY
Хороший вариант для обеих сторон. Хотя бы сейчас у лалиги появится топ тренер
Анчелотти : Подержи мое пиво
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Ответ krealpmoney
у Ди Матео получается 6 финалов элче, и у Терзича тоже?
Ди Маттео после Челси не тренировал особо, а Терзич со средними игроками вывел клуб в финал, в отличие от Калчелотти. Дай ему состав Реала у него будет аж 7 финалов
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А Хави в курсе??
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Да когда это закончится?
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надеюсь у Ханси все получится, но Лапорта клоун
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