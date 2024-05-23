«Барса» достигла принципиального соглашения с Фликом. Тренер подпишет контракт на 2 года (As)
Ханс-Дитер Флик сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны».
По информации As, в среду спортивный директор «блауграны» Деку и член спортивной комиссии Боян Кркич провели встречу с Фликом в Лондоне. По итогам переговоров клуб и тренер достигли принципиальной договоренности – ожидается, что Флик подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт.
Отмечается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта всегда был поклонником немецкой тренерской школы, и Флик считался одним из его фаворитов на случай ухода Хави. Важную роль в переговорах также сыграл агент немецкого специалиста Пини Захави, пользующийся доверием руководства «Барселоны».
При этом «Барселона» еще не сообщила Хави о предстоящем увольнении – ожидается, что это произойдет на встрече со спортивным руководством клуба во главе с Деку, которая запланирована на начало следующей недели. Планируется, что совет директоров «Барселоны» одобрит отставку Хави в следующий четверг. По словам окружения Хави, главный тренер каталонцев готов уйти в отставку и отказаться от значительной части компенсации при условии, что клуб выплатит положенную по контракту зарплату членам его тренерского штаба.
- Я что, для тебя какая-то шутка?
Тем более в контексте слухов, что с Фликом уже было все обговорено 3 недели назад.
Но Ханси, сугубо на мой взгляд, очень хороший вариант.
Надеюсь, все у него получится.