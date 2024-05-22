Альмерия – Кадис где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Альмерия и Кадис в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Медитерранео».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Альмерия – Кадис
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Альмерия
- Мальорка – Альмерия : 2 – 2
- Альмерия – Барселона : 0 – 2
- Бетис – Альмерия : 3 – 2
- Райо Вальекано – Альмерия : 0 – 1
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
Последние матчи Кадис
- Кадис – Лас-Пальмас : 0 – 0
- Севилья – Кадис : 0 – 1
- Кадис – Хетафе : 1 – 0
- Реал Мадрид – Кадис : 3 – 0
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
Прогноз на матч Альмерия – Кадис
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