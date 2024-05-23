Радимов о Лещуке: «Застрелюсь, если он выиграет РПЛ. Че буду делать? Золотую медаль пойду вручать»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук брань Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов рассказал, как отреагирует, если Игорь Лещук выиграет РПЛ.

«Динамо» Лещука одержит победу в чемпионате России, если 25 мая в 30-м туре не проиграет «Краснодару».

– С чего начался спор с Лещуком? Насколько я помню, вы заступились за медиафутбол…

– Да. Почему он хает медиафутбол? Будь готов, что тебе влетит обратно. Ну а то, что Радимов хайпит на личности Лещука… Не на нем по крайней мере.

Хотя я застрелюсь, наверное, если Лещук станет чемпионом России.

– Что вы будете делать?

– Че я буду делать? Золотую медаль ему пойду вручать (смеется).

Когда Татьяна Буланова выходила второй раз замуж, мне позвонил журналист и спрашивает: «А вы на свадьбу пойдете?» Я говорю: «Нет, #####, из роддома буду забирать», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

Лещук о Радимове: «Хайпует на моем имени – это его новая медийная работа, видимо. Он предлагал на спор сыграть 50 игр до 30 лет – я не принял. Без этого выиграю, может»

Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»

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3 комментария
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Ну, сложно спорить, что если Динамо и добудет золото, то скорее вопреки, чем благодаря Лещуку…
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Радимов застрелится, Мостовой повесится, Газзаев сбреет усы...😐
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Ответ ApXuMaHqPuT
Радимов застрелится, Мостовой повесится, Газзаев сбреет усы...😐
Володьке?
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