Защитник «Тампы» Сергачев о Смолове: «Легендарный для российского футбола игрок. Жалко, что с «Крыльями» сыграл только две минуты»

Теги Крылья Советов Федор Смолов Тампа-Бэй МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва НХЛ Михаил Сергачев Чемпионат.com Хоккей

Михаил Сергачев поделился мнением о Федоре Смолове.

25-летний защитник «Тампа-Бэй» провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.

– Большая разница между МЛС и РПЛ?

– Я был на матче МЛС в Монреале восемь лет назад, я уже не помню, что там происходило. Сравнивать уровни РПЛ и МЛС не буду, потому что в этом нет смысла, да и я не эксперт.

– Не скучаете на матчах РПЛ?

– Вот «Динамо» играло с «Крыльями Советов» – 4:1. Было зрелищно и интересно.

Жалко, что Федю Смолова увидел только две минуты. Хотелось побольше, потому что игрок интересный. Можно сказать, что он легендарный для российского футбола.

Но в целом было весело, – сказал Михаил Сергачев.

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3 комментария
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Один он легендарный а второй Кокоша.
+5
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+5
Легендарный игрок с легендарной панёнкой

Да даже в отрыве от того пенальти - полностью проваливший ЧМ-2018

Это как сказать, что Лаутаро Мартинес - герой Аргентины на ЧМ 2022 :))
+3
-1
+2
Мда.. тусовочка.
Помню говнореппер ртом леван оправдывал коко и ко: "ну ладно вам, вы что сами никогда не оказывались в подобной ситуации. Что за хейт".
+2
-1
+1
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