Защитник «Тампы» Сергачев о Смолове: «Легендарный для российского футбола игрок. Жалко, что с «Крыльями» сыграл только две минуты»
Михаил Сергачев поделился мнением о Федоре Смолове.
25-летний защитник «Тампа-Бэй» провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.
– Большая разница между МЛС и РПЛ?
– Я был на матче МЛС в Монреале восемь лет назад, я уже не помню, что там происходило. Сравнивать уровни РПЛ и МЛС не буду, потому что в этом нет смысла, да и я не эксперт.
– Не скучаете на матчах РПЛ?
– Вот «Динамо» играло с «Крыльями Советов» – 4:1. Было зрелищно и интересно.
Жалко, что Федю Смолова увидел только две минуты. Хотелось побольше, потому что игрок интересный. Можно сказать, что он легендарный для российского футбола.
Но в целом было весело, – сказал Михаил Сергачев.
Да даже в отрыве от того пенальти - полностью проваливший ЧМ-2018
Это как сказать, что Лаутаро Мартинес - герой Аргентины на ЧМ 2022 :))
Помню говнореппер ртом леван оправдывал коко и ко: "ну ладно вам, вы что сами никогда не оказывались в подобной ситуации. Что за хейт".