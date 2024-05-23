Защитник «Тампы» Сергачев о Смолове: «Легендарный для российского футбола игрок. Жалко, что с «Крыльями» сыграл только две минуты»

Михаил Сергачев поделился мнением о Федоре Смолове.

25-летний защитник «Тампа-Бэй» провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.

– Большая разница между МЛС и РПЛ?

– Я был на матче МЛС в Монреале восемь лет назад, я уже не помню, что там происходило. Сравнивать уровни РПЛ и МЛС не буду, потому что в этом нет смысла, да и я не эксперт.

– Не скучаете на матчах РПЛ?

– Вот «Динамо» играло с «Крыльями Советов» – 4:1. Было зрелищно и интересно.

Жалко, что Федю Смолова увидел только две минуты. Хотелось побольше, потому что игрок интересный. Можно сказать, что он легендарный для российского футбола.

Но в целом было весело, – сказал Михаил Сергачев.