Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера
Тиаго Мотта станет новым главным тренером «Ювентуса».
По информации Фабрицио Романо, стороны заключили сделку и вскоре объявят о ней официально.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года.
«Болонья» сегодня официально объявила об уходе итальянца с поста главного тренера.
«Сегодня утром Тиаго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт. Принимая данное решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте клуба.
Погнался за деньгами и кинул Болонью...
Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Но таков современный футбол. тренеры и игроки не хотят прославлять скромные клубы, цениться только мешки.
Тебя сам факт того где Болонья, с ее ресурсами и составом , оказалась никак ни к чему не приводит?
Где ещё тренировал Зидан, на таком уровне,кроме как в Реале с его, имхо , лучшими составом в истории? Нам нужен тренер который команда с колен поднимет и выстроит снова. Где что построил Зидан, с такого положения в котором сейчас Ювентус?
Интересный футбол ставил в Болонье, теперь понаблюдаем ,что придумает в Юве
вместо него какого-то физрука типа Дионизи назначат, Калафьори и Зиркзее уйдут скорее - всего и прощай хорошее выступление в ЛЧ, да и в принципе еврокубковые места в таблице, ну, максимум, может за 7 строчку поборятся