Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера

Тиаго Мотта станет новым главным тренером «Ювентуса».

По информации Фабрицио Романо, стороны заключили сделку и вскоре объявят о ней официально.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года.

« » сегодня официально объявила об уходе итальянца с поста главного тренера.

«Сегодня утром Тиаго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт. Принимая данное решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте клуба.