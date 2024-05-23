Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы отставки Болонья Фабрицио Романо Футбол

Тиаго Мотта станет новым главным тренером «Ювентуса».

По информации Фабрицио Романо, стороны заключили сделку и вскоре объявят о ней официально.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года.

«Болонья» сегодня официально объявила об уходе итальянца с поста главного тренера. 

«Сегодня утром Тиаго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт. Принимая данное решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте клуба.

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30 комментариев
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На понижение пошел, если судить по местам в таблице)
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Отличный выбор Юве! Удачи Мотте в лучшем клубе Италии!
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Дурилка картонная)
Погнался за деньгами и кинул Болонью...
Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
+31
-13
+18
Ответ Безумный Макс
Дурилка картонная) Погнался за деньгами и кинул Болонью... Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Байер хоть что то может показать в Лиге Чемпионов ( хотя вчера видели обратное) а вот Болонья явно будет аутсайдером , с учётом будущей распродажи
+18
-1
+17
Ответ Безумный Макс
Дурилка картонная) Погнался за деньгами и кинул Болонью... Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Очередной патриот что ли? Где деньги дают туда и идут ну хватит уже эти настроения поднимать) бизнес это не более. Ты же как то меняешь работы
+8
0
+8
Ответ Безумный Макс
Дурилка картонная) Погнался за деньгами и кинул Болонью... Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Состав Болонии разберут летом, внятный усилений не будет, игр будет много, ЛЧ, Серия А, Кубок, есть большая вероятность провалить сезон играя на три фронта. Это как по примеру Унион Берлин может получиться. Поэтому правильно сделал что ушел, игроки в Юве сильнее, уверен и трансферы будут под него, из той же Болонии купят игроков
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Аллегри в Болонью?
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Теперь Болонья пассажир в ЛЧ. Но они забрались честно. в топ 4, а не в этой странной новой системе. где скоро даже топ 10 будет играть. ЛЧ конечно умерла.
Но таков современный футбол. тренеры и игроки не хотят прославлять скромные клубы, цениться только мешки.
+5
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+4
Ответ savik-A.M.
Байер хоть что то может показать в Лиге Чемпионов ( хотя вчера видели обратное) а вот Болонья явно будет аутсайдером , с учётом будущей распродажи
Почему обратное, просто старый лис Гасперини преподал урок молодому Алонсо и немного зазнавшемуся молодняку Байера. В ПО ЛЧ Байер выйти способен
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Удачи !
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Мог бы и задержаться в Болонье на сезон еще, понаблюдать за ними было бы интересно. Ну а так - удачи Мотте и их союзу с Ювентусом.
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Ответ Безумный Макс
Дурилка картонная) Погнался за деньгами и кинул Болонью... Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Зарплату в три разу выше не часто дают. 90%-95% сделали бы тоже самое.
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Ответ Заяцволк
Капец вообще. Этот чел в прошлом матче выигрывал у какого-то середняка со счётом 3:0, и не смог победить в итоге, пропустил 3 гола в концовке - зачем нашему Ювентусу такой ? У нашего Ювентуса и так в последнее время почти каждый матч вничью, этот чел походу продолжит тренд, может быть лучше тренера-победителя ? Ну Зидан там, Дешам, ещё Почеттино освободился, хотя этот тоже сомнительный
Давай по порядку. К тому моменту как Юве начал отыгрываться, с поля ушли все топы Болоньи. Ювентус начал играть в более атакующий футбол благодаря заменам.

Тебя сам факт того где Болонья, с ее ресурсами и составом , оказалась никак ни к чему не приводит?

Где ещё тренировал Зидан, на таком уровне,кроме как в Реале с его, имхо , лучшими составом в истории? Нам нужен тренер который команда с колен поднимет и выстроит снова. Где что построил Зидан, с такого положения в котором сейчас Ювентус?
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Хорошо, что не стали тянуть со сменой тренера. Во время евро уже будут смотреть варианты трансферов на вход и выход с конкретикой, а не лишь бы взять.
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Ну что ж, удачи Мотте!
Интересный футбол ставил в Болонье, теперь понаблюдаем ,что придумает в Юве
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Легенда Интера, тренер Юве
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Капец вообще. Этот чел в прошлом матче выигрывал у какого-то середняка со счётом 3:0, и не смог победить в итоге, пропустил 3 гола в концовке - зачем нашему Ювентусу такой ? У нашего Ювентуса и так в последнее время почти каждый матч вничью, этот чел походу продолжит тренд, может быть лучше тренера-победителя ? Ну Зидан там, Дешам, ещё Почеттино освободился, хотя этот тоже сомнительный
+3
-2
+1
мда, хотел я на Болонью в ЛЧ с Моттой посмотреть, называется.
вместо него какого-то физрука типа Дионизи назначат, Калафьори и Зиркзее уйдут скорее - всего и прощай хорошее выступление в ЛЧ, да и в принципе еврокубковые места в таблице, ну, максимум, может за 7 строчку поборятся
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Жаль конечно, с большой долей вероятности в ЛЧ будет уже не та Болонья, а обычный середняк. С другой стороны, для Мотты второго шанса возглавить топ-клуб может и не быть. Синдром второго сезона никто не отменял.
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главное, чтобы ему дали время. Очень многое зависит от Джунтоли
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Добро пожаловать в Юве! 🤝👏🤞
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Ответ Безумный Макс
Дурилка картонная) Погнался за деньгами и кинул Болонью... Не хватило ему стальных 🥚как у Алонсо
Он до этого Специю кинул, и она после этого вылетела, поэтому ему не в первой
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Посмотрим что из этого получится конечно, какой итоговый состав будет, кого купят а кого продадут, вопросов много еще конечно же.
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Жаль. Хотелось бы на его Болонью в ЛЧ посмотреть(
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