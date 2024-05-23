Калешин дисквалифицирован на месяц за слова судье «Ты че, #####, слепой? Пидорас!» и оштрафован на 150 000 рублей. Бан действует только во время работы

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига КДК РФС Алания Владикавказ Артур Григорьянц ТАСС брань контент Футбол

Евгения Калешина дисквалифицировали на месяц за нецензурное оскорбление судьи.

Главный тренер «Алании» был удален в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги против «СКА-Хабаровск» (1:0) после того, как назвал арбитра Инала Танашева «пидорасом» и произнес фразу: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Недовольство Калешина вызвала остановленная атака владикавказцев на 27-й минуте.

«Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями. У нас было введено такое понятие, как «рецидив». При рецидиве за подобное нарушение применяется дисквалификация по времени до четырех месяцев и штраф. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафовать на 150 тыс. рублей.

По окончании сезона санкция в виде дисквалификации приостановится. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Дисквалификация действует только во время начала работы. Если он покинет свой пост, то дисквалификация будет действовать только тогда, когда он снова приступит к работе», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.


Ранее стало известно, что Калешин покинет «Аланию» по окончании сезона.

44 комментария
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Рискну - пидарас
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+115
Ответ Bartez1986
Рискну - пидарас
должно прокатить, ведь заголовок как бы намекает, что запрета нет. но заранее напишу, что мы будем скучать по тебе во время бана)
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Я помню меня тут однажды забанили за то, что в "спортс.ру" я точку поставил не перед буквой "р", а перед буквой "с". А сейчас мат прямым текстом в заголовке и норм
+48
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+48
Планы тренера : штрафовать игроков за мат.
Реальность : за мат оштрафован тренер
+21
0
+21
Ответ Bartez1986
Рискну - пидарас
ну это всё таки не "пидОрас". так что, братец, удачи в бане отсидеться) Надеюсь скоро выпустят
+15
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Ответ Unknown Noname
Почему блин - это #####, а гомосексуалист - это пид@рас?
А ### его знает...🤔
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Штраф и дисквалификацию дали потому, что рецидив. Если бы было в первый раз, то ничего страшного, потому что один раз - не #######!
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Почему блин - это #####, а гомосексуалист - это пид@рас?
+9
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+8
Представляете: «пидорас» можно, а окончание на -ина нельзя.
Где-то негодует одна Лариса…
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А я, за это же слово, уже раз 5 был забанен на сайте.
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Заголовок огонь!!!
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Юран одобряет
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Ну это прям Поле чудес)
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Ответ Тиджани Бабангида
Планы тренера : штрафовать игроков за мат. Реальность : за мат оштрафован тренер
одно другому не мешает
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Ответ ОттоДракула
Комментарий удален модератором
А тут такое модерирование… зачастую личные обиды и предпочтения сотрудника играют роль) И писать им бесполезно потом, игнорят. А ещё эта их автосистема часто совершенно нормальные comments не пропускает.
Этот вот с 5 попытки пропустил 😁 Из-за слова comments на русском. И слово moderator не пропускала.
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Ответ Bartez1986
Рискну - пидарас
один рас не пидарас
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Ответ Unknown Noname
Почему блин - это #####, а гомосексуалист - это пид@рас?
Причём тут ориентация? Просто это слово ключевое, определяющее, как говорили в джентльменах удачи - редиска. Кругом они появляются когда настроение плохое:)))
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Ответ Aristokrat_13
Я помню меня тут однажды забанили за то, что в "спортс.ру" я точку поставил не перед буквой "р", а перед буквой "с". А сейчас мат прямым текстом в заголовке и норм
А правильно разве не после "Т"?
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Ответ Aristokrat_13
Я помню меня тут однажды забанили за то, что в "спортс.ру" я точку поставил не перед буквой "р", а перед буквой "с". А сейчас мат прямым текстом в заголовке и норм
Но ведь по сути это была не ошибка 😁
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Ответ CaSpeR-13
один рас не пидарас
а два раса?
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Ответ Bartez1986
Кстати, если точь в точь слово как в заголовке, то не отправлялось)
Тогда срочно меняй на букву "о".
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Ответ Северный болельщик
Ура, можно без #######! Пидарас - самое страшное, что может случиться.
Крикнул бы «Судья ТриДваРаз» и никакого бана😁
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"Советская школа" в худшем своём проявлении
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То есть это не мат, логика ок
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Как я скучаю по тем временам, когда ребусы нужно было отгадывать
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под звёздочками слово судья? ахахах)
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Пламенный революционер и реформатор. Возрождение советской тренерской школы начал с манеры общения с судейским корпусом.
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Правильно сделали приписку, что во время работы. Теперь посомтрим, кто готов взять к себе такого тренера. Понимаю, не все идеально, но вести себя как гопник, это аморально
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Ответ Aristokrat_13
Я помню меня тут однажды забанили за то, что в "спортс.ру" я точку поставил не перед буквой "р", а перед буквой "с". А сейчас мат прямым текстом в заголовке и норм
Комментарий удален модератором
Вот из Калешина и поперло то самое нутро, которое он пытался тщательно замаскировать
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