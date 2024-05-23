Калешин дисквалифицирован на месяц за слова судье «Ты че, #####, слепой? Пидорас!» и оштрафован на 150 000 рублей. Бан действует только во время работы

Евгения Калешина дисквалифицировали на месяц за нецензурное оскорбление судьи.

Главный тренер «Алании» был удален в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги против «СКА-Хабаровск» (1:0) после того, как назвал арбитра Инала Танашева «пидорасом» и произнес фразу: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Недовольство Калешина вызвала остановленная атака владикавказцев на 27-й минуте.

«Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями. У нас было введено такое понятие, как «рецидив». При рецидиве за подобное нарушение применяется дисквалификация по времени до четырех месяцев и штраф. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафовать на 150 тыс. рублей.

По окончании сезона санкция в виде дисквалификации приостановится. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Дисквалификация действует только во время начала работы. Если он покинет свой пост, то дисквалификация будет действовать только тогда, когда он снова приступит к работе», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.



Ранее стало известно, что Калешин покинет «Аланию» по окончании сезона.