Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», Кукуян будет отвечать за ВАР. Мешков обслужит игру «Зенита» и «Ростова»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Ян Бобровский Андрей Фисенко премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Юрий Баскаков Факел Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Виталий Мешков Егор Егоров Валерий Данченко Антон Кобзев Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Владимир Москалев Дмитрий Ермаков Роман Галимов Кирилл Левников Олег Соколов судья Адлан Хатуев Рашид Абусуев Евгений Буланов Алексей Амелин Иван Сиденков Пари НН Артем Чистяков Сергей Цыганок Павел Кукуян Сочи Артем Любимов Рафаэль Шафеев Вера Опейкина Футбол

РФС назначил судей на заключительный 30-й тур Мир РПЛ.

Все матчи тура пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

ВАР будет на 7 играх последнего тура РПЛ. Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопросмотров

Материалы по теме

110 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Ручной Мешков на зените, все в порядке, не переживай.
+147
0
+147
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
+82
0
+82
Как бы то ни было важнейший матч должен судить объективно лучший арбитр...
+35
0
+35
Краснодару не нужно смотреть кто будет судить, просто выходите парни и рвите их, вот вся страна за вас!
+25
0
+25
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было важнейший матч должен судить объективно лучший арбитр...
То есть не Карасев
+24
0
+24
Москва пошла ва-банк. Мешков в поле, Москалев на ВАР, Карасик в Краснодаре
+18
0
+18
Ответ Sashabolshoy
Краснодару не нужно смотреть кто будет судить, просто выходите парни и рвите их, вот вся страна за вас!
"вся страна за вас" АХАХАХАХАХАХА я чуть со стула не упал
+16
0
+16
Ответ Sashabolshoy
Краснодару не нужно смотреть кто будет судить, просто выходите парни и рвите их, вот вся страна за вас!
А что это за мания величия у тебя?

Зенит многим осточертел, новый чемпион всегда как глоток свежего воздуха. Да и чемпионство Краснодара стало бы отличным результатом
+14
0
+14
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Лучше бы Славика Безбородова поставили, действительно
+13
0
+13
Ответ Groznyi2024
03.12.2016. «Ростов» – «Зенит» – 0:0 В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин. «Контрольно-квалификационный комитет не рассматривал данный эпизод по причине того, что не было предмета спора, – заявил для СМИ представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. — То есть в этой ситуации судья ошибочно не назначил пенальти, но посмотрел записи и согласился, что допустил ошибку».
Просто напомню, что чемпионом тогда сделали Спартак
+12
0
+12
Ответ Groznyi2024
Москва пошла ва-банк. Мешков в поле, Москалев на ВАР, Карасик в Краснодаре
Так Мешков зенитовский. Ты попутал братан.
+11
0
+11
Представляю вой, если бы на матч в Краснодаре поставили бы Безбородова. А так, чую "территориальный" принцип будет опущен, что видно по комментариям некоторых.
Хотя что он, что Карасев слабо судят .
+10
0
+10
03.12.2016. «Ростов» – «Зенит» – 0:0

В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин.

«Контрольно-квалификационный комитет не рассматривал данный эпизод по причине того, что не было предмета спора, – заявил для СМИ представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. — То есть в этой ситуации судья ошибочно не назначил пенальти, но посмотрел записи и согласился, что допустил ошибку».
+10
0
+10
Ответ Serge Vendino
Лучше назначить судью более низкого уровня, просто потому что он не из Москвы? Ну камон, Карасев - лучший наш арбитр, его логично ставят на самый важный матч тура.
Лучший арбитр, регулярно лажающий в пользу соперников Зенита:)))
+9
0
+9
Московский судья в важнейшем матче сезона для трёх команд судит матч претендента на золото из Москвы)))
+8
0
+8
Ответ Metalloid
Ручной Мешков на зените, все в порядке, не переживай.
Слушай, в этом сезоне петербуржец Безбородов на матче в Санкт-Петербурге против "Оренбурга" не заметил шикарный гандбол со стороны игрока гостей. И ничего.
+8
0
+8
Ответ Sashabolshoy
Краснодару не нужно смотреть кто будет судить, просто выходите парни и рвите их, вот вся страна за вас!
Тогда если вся страна за Краснодар, то эта же страна и за Ростов. Тут только в паре можно всей страной болеть. Одно без другого не имеет смысла.
+7
0
+7
Почему не назначили судью из Краснодара?
Московский клуб судья из Москвы судит 😂
+6
0
+6
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Лучше назначить судью более низкого уровня, просто потому что он не из Москвы? Ну камон, Карасев - лучший наш арбитр, его логично ставят на самый важный матч тура.
+6
0
+6
Затратный тур для Миллера - надо мотивировать своих, Краснодар и Мешкова... Хотя да, последний по привычке отсвистит как надо...
+5
0
+5
Ответ Ноу криминалити
Лучше бы Славика Безбородова поставили, действительно
Лучше Бобровского с Опейкиной))
+4
0
+4
ООО,Мешков похоронит Ростов.
+4
0
+4
ФК Позор Санкт-Петербург 👍😁
+4
0
+4
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Там кукуян на варе все сделает как надо
+4
0
+4
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Я бы не сбрасывал со счетов возможность договориться армянина Галицкого с армянином Кукуяном
+3
0
+3
"Мешков обслужит Зенит в матче с Ростовом"- так же правильно, вроде
+3
0
+3
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Карасев объективно лучший арбитр в РПЛ, и такой матч должен был достаться только ему, ну а регион, где родился арбитр, с этого сезона не играет особой роли, в кубке, например, в этом сезоне в одном из матчей зенит обслуживал питерский арбитр помню, и вопиющих ошибок в их пользу я не вспомню, короче, максимально глупая предъява
+3
0
+3
Ну что, кубок отдаем зениту…
+3
0
+3
Ответ Senchas
Ну что, москвич Карасев в решающем матче судит московское Динамо, за которое вся Москва держит кулачки. А не, это другое
Не принижай,вся Россия!!!Во всяком случае подавляющее большинство 😎😉🤣!!!
+2
0
+2
Ответ Metalloid
Болелы самого богатого и влиятельного клуба в стране, с гос.поддержкой, надеются на помощь судьи. Это какой-то позор!
Это на основании чего вывод? Во-первых, я ни на кого не надеюсь, во-вторых, не надо выдавать мои мнения за какую-то общую позицию. Это у вас принято за всю страну вещать, мне такое приписывать не нужно
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий