Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», Кукуян будет отвечать за ВАР. Мешков обслужит игру «Зенита» и «Ростова»
РФС назначил судей на заключительный 30-й тур Мир РПЛ.
Все матчи тура пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – «Ахмат»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.
ВАР будет на 7 играх последнего тура РПЛ. Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопросмотров
Зенит многим осточертел, новый чемпион всегда как глоток свежего воздуха. Да и чемпионство Краснодара стало бы отличным результатом
Хотя что он, что Карасев слабо судят .
В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин.
«Контрольно-квалификационный комитет не рассматривал данный эпизод по причине того, что не было предмета спора, – заявил для СМИ представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. — То есть в этой ситуации судья ошибочно не назначил пенальти, но посмотрел записи и согласился, что допустил ошибку».
Московский клуб судья из Москвы судит 😂