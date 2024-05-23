Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», Кукуян будет отвечать за ВАР. Мешков обслужит игру «Зенита» и «Ростова»

РФС назначил судей на заключительный 30-й тур Мир РПЛ.

Все матчи тура пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – , Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

« » – «Ахмат»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

ВАР будет на 7 играх последнего тура РПЛ. Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопросмотров