18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом «Ахмата» – ранее его назначили министром спорта региона. Даудов покинул пост в клубе после почти 13 лет работы

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Магомед Даудов Политика Ахмат Кадыров Футбол

Ахмат Кадыров стал новым президентом «Ахмата».

Грозненский клуб объявил, что он сменил Магомеда Даудова, покидающего этот пост.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба.

За эти годы Магомед Хожахмедович не только эффективно исполнял свои обязанности, возложенные на него Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, но и стал настоящим братом и другом для каждого члена команды. Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом и, будучи почетным президентом клуба, продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее 18-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был назначен министром по физической культуре и спорту региона. Кроме того, одним из вице-президентов клуба был утвержден первый заместитель нового министра Умар Даудов.

119 комментариев
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Требую наградить Адама Кадырова за то, что у него такой талантливый брат
+177
0
+177
Да он просто вундеркинд, что-то на уровне Цукерберга
+151
0
+151
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
В США их хотя бы демократически выбирают сначала в качестве кандидата на внутрипартийном праймериз, а потом уже на выборах. А тут тупо по блату назначают, несмотря на то что у них даже высшего образования нет!
+111
0
+111
Что не ребёнок Кадырова, то герой и вундеркинд. Как же это смешно всё... ручной регион России
+92
0
+92
Ответ Сергей Пацаваца
Да он просто вундеркинд, что-то на уровне Цукерберга
Это другой вундеркинд. Извинись
+61
0
+61
Ответ Святослав Федорович
Что не ребёнок Кадырова, то герой и вундеркинд. Как же это смешно всё... ручной регион России
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
+37
0
+37
Кем же станет Адам в 18 лет...
+37
0
+37
А почему не Герой России Адам Кадыров назначен на пост? Какое-то неуважение к ветеранам получается
+36
0
+36
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
а вот в сша.жпег
+34
0
+34
Ответ Сергей Пацаваца
Да он просто вундеркинд, что-то на уровне Цукерберга
каррера у парня мама не горюй, к пенсии наверно президентом будет галактики
+34
0
+34
Ну это 10 Ромок Ротенбергов из 10-ти
+28
0
+28
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
А вот в США!!!!!! На любой вопрос один ответ у вас
+27
0
+27
18 летний сопляк уже и министр, и президент клуба. У них свои законы и правила. Пора бы уже прекратить обильное спонсирование этого якобы региона России.
+20
0
+20
Без мам, пап и кредитов, всего сам добился, учитесь))
+20
0
+20
Ответ Bartez1986
Кем же станет Адам в 18 лет...
Министром обороны республики. Причём даже не отслужив в армии.
+18
0
+18
АХАХАХАХАХАХАХАХА
+18
0
+18
Какой талантливый малый. Везде талант.
Точно заслужил эту должность.
Надеюсь, что теперь чай точно вылетит
+17
0
+17
Ответ Bartez1986
Кем же станет Адам в 18 лет...
Путиным
+16
0
+16
Вот это я понимаю - меритократия… Что не смеетесь? Не смешно, да?
+10
0
+10
У Калигулы конь входил в сенат , так что есть куда стремиться (заранее извиняюсь за этот неуместный комментарий)
+9
0
+9
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
Не переживай, скоро младший Патрушев станет Президентом и будете как в США. Или как в средневековой России, не зря старший Патрушев фсбшников новым дворянством называл
+9
0
+9
Мини Дон.
+8
0
+8
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
Ну,ты сравнил))папуасов с великой Америкой))Насчёт папуасов,вся страна имеется ввиду,не только регион))
+7
0
+7
Феодализм в действии. Где же так Даудов "накосячил", что его со всех постов снимают? Впрочем чему удивляться кумовство процветает.
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Тут хотя бы регион, а в США детишки бывших президентов либо сами президентами становятся как Буш-мл, либо голые и угашенные деньги через украину отмывают как сын Бидона:)) Вот это демократия!:) Кстати с точки зрения управления Ахмат чуть не один из самых здравых клубов РПЛ, всегда находят интересных игроков, не платят за них бешеный оверпрайс и не отмывают деньги через клуб как Томь или Кубань:))
Ты самый настоящий 🤡, и даже не подозреваешь это. К чему ты тут приплел США и Украину, просто набор слов придумал и доволен?! Бабки на скамейке умнее тебя будут.
+6
0
+6
Настоящий профессионал!
+6
0
+6
Эта музыка будет вечной 😂
+6
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+6
Ответ RocketRaccoon2015
А почему не Герой России Адам Кадыров назначен на пост? Какое-то неуважение к ветеранам получается
Его тренером назначат. Почётным. И заслуженным.
+5
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Красавец!
За 2 дня понял проблемы по спорту и решил сам лично взяться.
По этому случаю и Адаму можно медаль дать.
+5
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+5
Ответ Святослав Федорович
Что не ребёнок Кадырова, то герой и вундеркинд. Как же это смешно всё... ручной регион России
Весь банкет, разумеется, на налоги обычных россиян, которым не посчастливилось родиться в дотационном регионе.
+5
0
+5
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