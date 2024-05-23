18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом «Ахмата» – ранее его назначили министром спорта региона. Даудов покинул пост в клубе после почти 13 лет работы

Ахмат Кадыров стал новым президентом «Ахмата».

Грозненский клуб объявил, что он сменил Магомеда Даудова, покидающего этот пост.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти тринадцати лет сложил с себя полномочия президента клуба.

За эти годы Магомед Хожахмедович не только эффективно исполнял свои обязанности, возложенные на него Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, но и стал настоящим братом и другом для каждого члена команды. Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом и, будучи почетным президентом клуба, продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее 18-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был назначен министром по физической культуре и спорту региона. Кроме того, одним из вице-президентов клуба был утвержден первый заместитель нового министра Умар Даудов.