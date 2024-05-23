Диас попрощался с Клоппом: «Величие Юргена не описать словами – он повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим ему обязан и никогда его не забуду»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп соцсети Луис Диас Футбол

Луис Диас высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Матч 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона»  (2:0) стал последним для немецкого специалиста во главе мерсисайдцев. Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 года.

«Есть люди, которых нельзя описать словами. Как ни старайся, уместить в текст все величие Юргена Клоппа невозможно – это нечто слишком особенное. Наш тренер повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим обязан ему и никогда его не забуду.

Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и пожелать вам и вашей семье всего наилучшего в будущем», – написал вингер «Ливерпуля».

Клопп пел, Трент плакал, «Энфилд» восхищался. До свидания, Юрген!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Величие Клоппа заключено в том, что он за несколько лет выстроил в Ливерпуле полностью тренерскую команду, с которой прервал гегемонию Сити Гвардиолы, пусть и один раз, и добился триумфа в ЛЧ. Плюс навязал Пепу острейшую конкуренцию на отрезке. Ну и, конечно, четыре финала Лиги Чемпионов говорят за себя в плане стабильности на дистанции.
0
0
0
Какой же Клопп кредитор
0
0
0
Клопп, конечно же, внес огромный вклад в возрождение Ливерпуля, который в последние годы стабильно борется если не за чемпионства, то за медальные места точно. Однако, могло бы быть лучше, могло бы быть лучше...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий