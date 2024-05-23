Диас попрощался с Клоппом: «Величие Юргена не описать словами – он повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим ему обязан и никогда его не забуду»
Луис Диас высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Матч 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0) стал последним для немецкого специалиста во главе мерсисайдцев. Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 года.
«Есть люди, которых нельзя описать словами. Как ни старайся, уместить в текст все величие Юргена Клоппа невозможно – это нечто слишком особенное. Наш тренер повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим обязан ему и никогда его не забуду.
Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и пожелать вам и вашей семье всего наилучшего в будущем», – написал вингер «Ливерпуля».
Клопп пел, Трент плакал, «Энфилд» восхищался. До свидания, Юрген!