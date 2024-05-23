Диас попрощался с Клоппом: «Величие Юргена не описать словами – он повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим ему обязан и никогда его не забуду»

Луис Диас высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Матч 38-го тура против «Вулверхэмптона» (2:0) стал последним для немецкого специалиста во главе мерсисайдцев. Клопп возглавлял « » с 2015 года.

«Есть люди, которых нельзя описать словами. Как ни старайся, уместить в текст все величие невозможно – это нечто слишком особенное. Наш тренер повлиял на жизнь каждого, кто имел честь с ним работать. Я многим обязан ему и никогда его не забуду.

Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и пожелать вам и вашей семье всего наилучшего в будущем», – написал вингер «Ливерпуля».

Клопп пел, Трент плакал, «Энфилд» восхищался. До свидания, Юрген!