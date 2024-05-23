«ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона РПЛ. Кампуш общался напрямую с гендиректором «Краснодара» Хашигом (Грант Гетадарян)
«ПСЖ» договорился с Краснодаром» о трансфере Матвея Сафонова.
По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, сторонам осталось лишь подписать соглашение – ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в Мир РПЛ.
Отмечается, что переговоры между клубами проходили без посредников – спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ» оценивается примерно в 20 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года.
ПСЖ приучил нас, что в его составе всегда должна быть мировая звезда, к которой приковано всё внимание прессы. Ибрагимович, Бекхем, Месси, Неймар... после ухода Мбапе место стало вакантно и решили пригласить Сафонова.
Чего все так удивляются? Это было вполне ожидаемо.
кузяев в гавре - просто игрок основы клуба, который в этом сезоне с трудом остался в элите. никакой он там не лидер и не системообразующий игрок.
захарян в сосьедад - игрок ротации , прогресс есть, но не более.
а сафонов ещё никуда не перешел
тем временем РПЛ
1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ.
2) Сафонов в ПСЖ.
3) Кузяев лидер Гавра
В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень).
Малкома продали в С.Аравию за много-много денег.
Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
Да, это не столь топовый чемпионат, но клуб и до этого участвовал в еврокубках, а теперь - открыта дорога в ЛЧ (скорее всего, через квалификацию).
Если бы мне еще день назад сказали о таком трансфере, то я бы назвал это пьяным бредом, который могли придумать ментовские генералы, сидя в бане. До того это нелепо звучит.