«ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона РПЛ. Кампуш общался напрямую с гендиректором «Краснодара» Хашигом (Грант Гетадарян)

«ПСЖ» договорился с Краснодаром» о трансфере Матвея Сафонова.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, сторонам осталось лишь подписать соглашение – ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в Мир .

Отмечается, что переговоры между клубами проходили без посредников – спортивный директор « » Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором « » Владимиром Хашигом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера в «ПСЖ» оценивается примерно в 20 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года.