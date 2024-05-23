«ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона РПЛ. Кампуш общался напрямую с гендиректором «Краснодара» Хашигом (Грант Гетадарян)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Владимир Хашиг Луиш Кампуш Матвей Сафонов Футбол

«ПСЖ» договорился с Краснодаром» о трансфере Матвея Сафонова.

По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, сторонам осталось лишь подписать соглашение – ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в Мир РПЛ.

Отмечается, что переговоры между клубами проходили без посредников – спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ» оценивается примерно в 20 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года.

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118 комментариев
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Ответ kokakoka
Сначала казалось, что шутка
Логичный трансфер для Парижа.
ПСЖ приучил нас, что в его составе всегда должна быть мировая звезда, к которой приковано всё внимание прессы. Ибрагимович, Бекхем, Месси, Неймар... после ухода Мбапе место стало вакантно и решили пригласить Сафонова.
Чего все так удивляются? Это было вполне ожидаемо.
+289
0
+289
Ответ trav
В период санкций говорили "да кому нужна эта ваша РПЛ". тем временем РПЛ 1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ. 2) Сафонов в ПСЖ. 3) Кузяев лидер Гавра В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень). Малкома продали в С.Аравию за много-много денег. Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
не пишите дичи, пожалуйста.
кузяев в гавре - просто игрок основы клуба, который в этом сезоне с трудом остался в элите. никакой он там не лидер и не системообразующий игрок.
захарян в сосьедад - игрок ротации , прогресс есть, но не более.
а сафонов ещё никуда не перешел
+129
0
+129
Сначала казалось, что шутка
+97
0
+97
В период санкций говорили "да кому нужна эта ваша РПЛ".
тем временем РПЛ
1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ.
2) Сафонов в ПСЖ.
3) Кузяев лидер Гавра

В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень).
Малкома продали в С.Аравию за много-много денег.

Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
+70
0
+70
Ответ kokakoka
Сначала казалось, что шутка
Пока не увидим фото с Бабаевым, веры нет
+64
0
+64
Ответ trav
В период санкций говорили "да кому нужна эта ваша РПЛ". тем временем РПЛ 1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ. 2) Сафонов в ПСЖ. 3) Кузяев лидер Гавра В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень). Малкома продали в С.Аравию за много-много денег. Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
Получился даже обратный эффект, потому что без еврокубков больше мотивации у игроков уезжать в Европу
+39
0
+39
Все равно не верится в это, лютый вброс какой то
+30
0
+30
Вся эта история мне подсказывает то , что мы увидим Сафонова в Зените...
+27
0
+27
Ученые в шоке: ПСЖ нашел замену Мбаппе. Им оказался простой отечественный...
+16
0
+16
Почему только российские источники об этом пишут
+15
0
+15
Ответ trav
В период санкций говорили "да кому нужна эта ваша РПЛ". тем временем РПЛ 1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ. 2) Сафонов в ПСЖ. 3) Кузяев лидер Гавра В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень). Малкома продали в С.Аравию за много-много денег. Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
ВАУ, целых 3 игрока, вот уровень! А теперь откройте список из игроков РФ в Европе в 90-е и не смешите.
+13
0
+13
Ответ Andrew Petrov
Если это правда то удачи Матвею и "сухарей" побольше))
Нет матчей нет пропущенных голов
+11
0
+11
Ответ Эден Азаров
Почему только российские источники об этом пишут
Хашиг слил, видимо, а Кампуш молчит. Если верить этой новости
+9
0
+9
Видимо ПСЖ наслышаны убойной статистикой финалистов еврокубков с россиянами в составе, последней точкой стала победа Аталанты с Миранчуком в Лиге Европы...
+8
0
+8
Выводят из равновесия вратаря перед важной игрой. Вопрос кто)
+7
0
+7
Вот это прикол!
+6
0
+6
Ответ Алексей Горланов
Логичный трансфер для Парижа. ПСЖ приучил нас, что в его составе всегда должна быть мировая звезда, к которой приковано всё внимание прессы. Ибрагимович, Бекхем, Месси, Неймар... после ухода Мбапе место стало вакантно и решили пригласить Сафонова. Чего все так удивляются? Это было вполне ожидаемо.
Тем более в настоящее время он похож на мушкетёра
+6
0
+6
Ответ Restart Serdobsk
не пишите дичи, пожалуйста. кузяев в гавре - просто игрок основы клуба, который в этом сезоне с трудом остался в элите. никакой он там не лидер и не системообразующий игрок. захарян в сосьедад - игрок ротации , прогресс есть, но не более. а сафонов ещё никуда не перешел
Чел вообще-то пишет не про уровень игры, а про ФАКТЫ продажи и покупки игроков. Он о мягком , а ты о тёплом....
+6
0
+6
Ответ Алексѣй Пестовъ
Кузяев стал лавочником в Гавре, хотя старт был хорошим
у него под 30 матчей в старте, какой лавочник
+6
0
+6
Сафонов 20, Игнатьев 7, Уткин 3 - итого 30млн Академия Краснодара начинает окупаться
+6
0
+6
Ответ trav
В период санкций говорили "да кому нужна эта ваша РПЛ". тем временем РПЛ 1) Захарян в Сосьедад. Игра в ЛЧ. 2) Сафонов в ПСЖ. 3) Кузяев лидер Гавра В РПЛ приезжают талантливые южноамериканские и мексиканские футболисты + Иран + средняя Азия. Не забываем про бразильцев Зенита (очень серьезный уровень). Малкома продали в С.Аравию за много-много денег. Главное верить нашим друзьям, что РПЛ разваливается бггг
+ Оздоев чемпион Греции.
Да, это не столь топовый чемпионат, но клуб и до этого участвовал в еврокубках, а теперь - открыта дорога в ЛЧ (скорее всего, через квалификацию).
+6
0
+6
Ответ воргашорец
Выводят из равновесия вратаря перед важной игрой. Вопрос кто)
Если уж поиграть в конспирологию, то ищи, кому выгодно? Интересантов, кроме Динамо не наблюдается.

Если бы мне еще день назад сказали о таком трансфере, то я бы назвал это пьяным бредом, который могли придумать ментовские генералы, сидя в бане. До того это нелепо звучит.
+5
0
+5
Если это правда то удачи Матвею и "сухарей" побольше))
+5
0
+5
Ответ Товарищ Наркотик
Все равно не верится в это, лютый вброс какой то
Почему? Околотоповый чемп, перспективный в будущем около топовый игрок за небольшие по европейским меркам деньги
+5
0
+5
Ответ kokakoka
Сначала казалось, что шутка
А чему удивляться? Вполне стабильный вратарь, без явных спадов, поигравший в лиге чемпионов, да еще и основной в не самой последней сборной, за 20 млн так вообще копейки по нынешним временам
+5
0
+5
Лишь бы Луиш Кампуш в реале не оказался Вованом или Лексусом.
+5
0
+5
Ответ Эден Азаров
Почему только российские источники об этом пишут
Армянское сарафанное радио
+4
0
+4
Абсолютно нестабильный товарищ
+4
0
+4
Ответ Restart Serdobsk
не пишите дичи, пожалуйста. кузяев в гавре - просто игрок основы клуба, который в этом сезоне с трудом остался в элите. никакой он там не лидер и не системообразующий игрок. захарян в сосьедад - игрок ротации , прогресс есть, но не более. а сафонов ещё никуда не перешел
Согласен. Кто только заплюсовал бредятину, на которую вы ответили
+3
0
+3
Удачи Сафонову!
+3
0
+3
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