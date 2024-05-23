Тюкавин вернулся в общую группу «Динамо». Форвард готов к матчу с «Краснодаром»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Алексей Сафонов Краснодар агенты Спорт-Экспресс Здоровье Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин вернулся в общую группу «Динамо» перед заключительным туром.

Об этом рассказал агент форварда Алексей Сафонов.

В матче с «Крыльями Советов» (4:1) Тюкавин получил травму голеностопа и занимался индивидуально под контролем врачей.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», – сказал Сафонов.

В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Бело-голубые станут чемпионами, если не проиграют.

11 комментариев
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Костя, последний рывок в сезоне, надо тащить!
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Хорошая новость
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Слава богу. Здоровья.
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Удачи Костя! Верим в команду! Вперёд ДИНАМО!
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Это Динамо отличается от многих предыдущих. Не будут парни сидеть у своих ворот (тем более вратаря в воротах примерно в половине случаях там нет) отбивая ничью. Будет классный матч с большим количеством голов. Будет счастье в виде 90 очень важных минут. Пусть все получится
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Если они выиграют золотые медали, будет вообще великолепно - сказал Сафонов )))
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лучше бы держали в тайне его появление до самого старта
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А значит Костя нам нужна победа
Одна на всех, мы за ценой не постоим!
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Без если
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Сафонов Сафонову может спутать карты...
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И это очень хорошая новость для болельщиков Динамо. Удачной игры Динамо, в решающем матче этого сезона. Только победа!
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