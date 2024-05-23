Тюкавин вернулся в общую группу «Динамо». Форвард готов к матчу с «Краснодаром»

Константин Тюкавин вернулся в общую группу «Динамо» перед заключительным туром.

Об этом рассказал агент форварда Алексей Сафонов.

В матче с «Крыльями Советов» (4:1) Тюкавин получил травму голеностопа и занимался индивидуально под контролем врачей.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», – сказал Сафонов.

В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Бело-голубые станут чемпионами, если не проиграют.