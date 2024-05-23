Доннарумма, Ачерби, Манчини, Барелла, Кьеза и Скамакка – в предварительной заявке Италии на Евро-2024. Фаджоли вернулся после 7-месячного бана за ставки
Сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024.
Главный тренер Лучано Спаллетти назвал 30 игроков, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба – «Торино»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь
И тут мимо расширенной даже. Это очень странное. Даже вне оценки уровня Локи.