Доннарумма, Ачерби, Манчини, Барелла, Кьеза и Скамакка – в предварительной заявке Италии на Евро-2024. Фаджоли вернулся после 7-месячного бана за ставки

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Сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер Лучано Спаллетти назвал 30 игроков, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы.

Вратари: Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба – «Торино»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь

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17 комментариев
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Фаджоли с пит-стопа обогнал Локателли
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+6
Есть хоть одно объяснение по Локателли?
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+5
Ответ Roman Dementiev
Есть хоть одно объяснение по Локателли?
Не подходит тренеру. Там в принципе полузащита не ахти какая
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Где Симоне Падоин?
+3
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Полузащита и так стала слабее чем на прошлом Евро в виду отсутствия Вератти, а тут Фаджоли вместо скажем Локателли и Бонавентуры, очень странный выбор, и ещё жаль Политано, его опять не взяли на крупный турнир
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0
+2
Ответ Roman Dementiev
Есть хоть одно объяснение по Локателли?
Средний сезон... Но вряд ли он хуже Риччи и Кристанте
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+1
неужели Скальвини и Манчини сильнее Гатти? Почему в сборную вызван Фаджоли, а не Локателли? Фолоруншо, у которого 0 матчей за сборную и далеко не лучшая игра в борющейся за выдивание Вероне? Распадори, полирующий скамейку в Наполи? Да и по вратарям вопросы есть: Мерет, а не Карнесекки или Ди Григорио?
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Фратези, странное решение
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Слабоват состав если често, особенно полузащит, вся надежда на Лучано
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Эль Шаарави? Фолоруншо? Фаджоли а не Локателли? Лысый мудрит,втирает нам какую-то дичь
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Ответ Человек1991
Италия теневые фавориты как всегда ) Состав на ЕВРО 24 : Доннарумма , Ди Лоренцо , Бастони , Ачерби , Димарко , Барелла , Пеллегрини , Фраттези , Кьеза , Орсолини , Скамакка .
В том и дело что раньше Италия входила в число основных претендентов
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Ответ Juve164
Не подходит тренеру. Там в принципе полузащита не ахти какая
Ну так он весь сезон за сборную играл. Не просто вызывался, а играл.
И тут мимо расширенной даже. Это очень странное. Даже вне оценки уровня Локи.
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Ответ Calcio24
неужели Скальвини и Манчини сильнее Гатти? Почему в сборную вызван Фаджоли, а не Локателли? Фолоруншо, у которого 0 матчей за сборную и далеко не лучшая игра в борющейся за выдивание Вероне? Распадори, полирующий скамейку в Наполи? Да и по вратарям вопросы есть: Мерет, а не Карнесекки или Ди Григорио?
Гатти слабее Скальвини-Манчини. Но отсутствие Локателли, дико удивляет. А присутствие Мерета - нет. Это ведь бывший подбоечный лысого
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