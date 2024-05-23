«Бавария» предлагает «Бернли» 10 млн евро за Компани – англичане требует 20. Контракт с тренером согласован
«Бавария» ведет переговоры с «Бернли» о компенсации за Венсана Компани.
Сообщается, что мюнхенцы предлагают «Бернли» 10 млн евро, в то время как английский клуб требует за Компани 20 млн евро.
По данным журналиста Кристиана Фалька, личные условия контракта с тренером уже согласованы – на прошлой неделе Компани провел встречу со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем.
Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует объявить о назначении Компани на этой неделе.