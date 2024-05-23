«Бавария» предлагает «Бернли» 10 млн евро за Компани – англичане требует 20. Контракт с тренером согласован

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия Бернли чемпионшип Макс Эберль деньги Футбол

«Бавария» ведет переговоры с «Бернли» о компенсации за Венсана Компани.

Сообщается, что мюнхенцы предлагают «Бернли» 10 млн евро, в то время как английский клуб требует за Компани 20 млн евро.

По данным журналиста Кристиана Фалька, личные условия контракта с тренером уже согласованы – на прошлой неделе Компани провел встречу со спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует объявить о назначении Компани на этой неделе.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заплатить за него 20 млн и уволить в середине сезона за неудовлетворительные результаты
+72
0
+72
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
+48
0
+48
20 миллионов за тренера, который вылетел в пердив. От когда-то очень скупой Баварии. Мда, докатились
+32
0
+32
Ответ ScorpionN***
Заплатить за него 20 млн и уволить в середине сезона за неудовлетворительные результаты
И потом ему еще компенсацию лямов 10
+30
0
+30
Вылетевший с Бернли Компани в Баварии, непонятный ноунейм с Ипсвича в Челси, Сафонов в ПСЖ...какое странное начало трансферного периода
+15
0
+15
в Бернли наверное подумывали самим его уволить и компенсацию заплатить, а тут такой подарок из Баварии прилетел, что можно еще и заработать неплохо на этом)
+14
0
+14
компани похож на вариант с временщиком. видимо ждут лицензии царя
+8
0
+8
Они за это еще и платить будут))
+6
0
+6
У руководства Баварии явно что-то с головой... Видимо пива много палёного выпили
+4
0
+4
Ответ corazon blanco
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
В резюме указано «ученик Пепа», а это теперь козырь ))
+4
0
+4
Я, конечно, Компани уважаю, но на этом даже назначение Реддика в Лейкерс кажется гениальным управленческим ходом
+4
0
+4
Будет фантастика, если Компани не перейдет в Баварию именно из-за суммы выкупа.
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
Посмотри что в целом немцы творят
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
Уверенной и красивой победой в Чемпионшипе.
+3
0
+3
Чёт Бавария начала дичь какую-то творить...
+3
0
+3
Какой сюр
+2
0
+2
10? За Компани??? Это как? За что? Какие достижения числятся за этим, безусловно, некогда крутым защитником и совершенно никаким тренером? Бренли показал какой-то сверх результат как Болонья Мотты?
+2
0
+2
Это какое-то безумие
+2
0
+2
Похоже мы реально живём в симуляции и кто-то решил слить катку за Баварию. Иначе, что это?
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Будет фантастика, если Компани не перейдет в Баварию именно из-за суммы выкупа.
Боссы Бернли намекают, что Компани не тот, кто нужен баварке…
+2
0
+2
Чел улетел в шип, а за него Бавария готова 10 лямов отстегнуть. При этом только что отдали 10-ку за уход куда более искушенному в тренерском ремесле Тухелю... Сюр.
+2
0
+2
Ответ Очки Дани Алвеса
20 миллионов за тренера, который вылетел в пердив. От когда-то очень скупой Баварии. Мда, докатились
Но Бернли всегда играл в свой футбол, качество игроков там пипец не хватало, в мюнхене может взлететь
+1
0
+1
Ответ LifeStream
Но Бернли всегда играл в свой футбол, качество игроков там пипец не хватало, в мюнхене может взлететь
Бернли - это и близко не Лутон по бюджету, но шляпники смотрелись в АПЛ немного убедительнее. Но что-то очереди за тренером Лутона я не вижу
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
Компани даже в Спартак не звали и не зовут
+1
0
+1
Ответ Aristokrat_13
Вылетевший с Бернли Компани в Баварии, непонятный ноунейм с Ипсвича в Челси, Сафонов в ПСЖ...какое странное начало трансферного периода
Сафонова, что то-же тренером? Хотя... всю игру будет рядом с тренером.
+1
0
+1
ахахахаха, даже смешнее, чем новость о сыне Кадырове
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Что вообще происходит? Как Компани смог привлечь внимание Баварии?
«Отмывальщики» добрались
+1
0
+1
чисто по человечески жаль Кейна.
+1
0
+1
Скажите кто-нибудь Баварии, что Почеттино свободен.
+1
0
+1
А что прям все тренеры закончились?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий