Пименов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть ли смысл идти конкурировать с Доннарумой? Играть только в Кубке Франции не особо интересно, он выступает на уровне топ-5 лиг»

Руслан Пименов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера появилась информация, что «ПСЖ» и « » близки к договоренности о трансфере голкипера за 20 млн евро.

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там – основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма – с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, « » – это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его.

Может ли Сафонов там капитально присесть? Так я об этом и говорю. А играть только в Кубке Франции – это, наверно, не особо интересно. играет на уровне топ-5 лиг, это однозначно.

Для Европы 20 млн евро – это небольшая сумма, тем более для лучшего вратаря России. За небольшие деньги взять в обойму такого вратаря! Со стороны «ПСЖ» я понимаю этот трансфер, это очень удачное вложение», – сказал экс-игрок французского «Метца».

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». На его счету 174 матча, из которых 52 сухих, а также 208 пропущенных мячей.

Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Позитивная новость, но напрягает, когда пишут, что он будет вторым номером. Нужно принять правильное решение для карьеры»