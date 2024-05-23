Пименов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть ли смысл идти конкурировать с Доннарумой? Играть только в Кубке Франции не особо интересно, он выступает на уровне топ-5 лиг»

Теги ПСЖ Руслан Пименов премьер-лига Россия лига 1 Франция Кубок Франции возможные трансферы Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов деньги Футбол

Руслан Пименов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера появилась информация, что «ПСЖ» и «Краснодар» близки к договоренности о трансфере голкипера за 20 млн евро.

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там – основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма – с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» – это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его.

Может ли Сафонов там капитально присесть? Так я об этом и говорю. А играть только в Кубке Франции – это, наверно, не особо интересно. Сафонов играет на уровне топ-5 лиг, это однозначно.

Для Европы 20 млн евро – это небольшая сумма, тем более для лучшего вратаря России. За небольшие деньги взять в обойму такого вратаря! Со стороны «ПСЖ» я понимаю этот трансфер, это очень удачное вложение», – сказал экс-игрок французского «Метца».

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». На его счету 174 матча, из которых 52 сухих, а также 208 пропущенных мячей. 

Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Позитивная новость, но напрягает, когда пишут, что он будет вторым номером. Нужно принять правильное решение для карьеры» 

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12 комментариев
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Даже если в кубке играть дадут, это уже лучше чем в болоте сидеть
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Я бы не сказал,что Донарума супер вратарь, Сафонову вполне можно с ним конкурировать и стать первым номером.
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Есть пример Лунина, а есть Лунёва. Всё в руках Сафонова
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Лиха беда начало, все в руках Сафонова, как он сможет адаптироваться и проявить себя, главное попасть в систему...
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Весь день один негатив с возможным отъездом Моти. Они вообще что несут(кроме тортика). Его зовут в лучшую команду Франции. Да вторым номером, но пример Лунина показал что дают шанс себя показать.
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В общем: «Сиди, Матвей, лучше в Краснодаре под руководством Мусаева и развивайся духовно»
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Кстати не понял одного, что Доннарумма прям так неприкосновенный номер один в ПСЖ. А мне кажется, что по итогам нынешней ЛЧ руководство ПСЖ начало альтернативные поиски кандидата на замену или смену. Доннарумма слаб в игре ногами, в игре на выходах ногами, теряет уверенность в больших играх. Конечно он стабильно хорош в рамке, но для современного футбола этого мало. Так что интерес к Сафонову понятен. И у Матвея, в случае его перехода, всегда есть шанс, Джанлуиджи не даст соврать.
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Присесть на Парк де Пренс не самый худший вариант
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В теории,если даже не пойдет у Сафонова в ПСЖ,то может в другой клуб перейти позже но при это остаться в ТОП 5 чемпионатов.
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это советы раздает пименов, который в меце обосрался, да?
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При таком подходе нефиг вообще смотреть в сторону сильных футбольных лиг.
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Из ПСЖ в любом случае легче будет перейти в другой хороший европейский клуб, пусть и без приставки "топ"
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