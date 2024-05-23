Терри об отставке Почеттино из «Челси»: «Опустошен уходом тренерского штаба. Надеюсь, клуб не будет делать трансферы до прихода нового тренера»

Джон Терри отреагировал на уход Маурисио Почеттино из «Челси».

На этой неделе стало известно, что аргентинский тренер покинул «Челси» спустя год работы по обоюдному согласию сторон.



По итогам сезона лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, обеспечив себе попадание в еврокубки.



«Опустошен уходом , Хесуса Переса (ассистента главного тренера – Sports) и Себастьяна Почеттино (сына Маурисио, специалиста по спортивной медицине – Sports).

Просто надеюсь, что мы не подпишем и не продадим никого из игроков до прихода нового тренера», – написал бывший игрок « » в инстаграме.

Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)

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