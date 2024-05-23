Терри об отставке Почеттино из «Челси»: «Опустошен уходом тренерского штаба. Надеюсь, клуб не будет делать трансферы до прихода нового тренера»

Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия Маурисио Почеттино соцсети Хесус Перес Футбол

Джон Терри отреагировал на уход Маурисио Почеттино из «Челси».

На этой неделе стало известно, что аргентинский тренер покинул «Челси» спустя год работы по обоюдному согласию сторон.
 
По итогам сезона лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, обеспечив себе попадание в еврокубки.
 
«Опустошен уходом Маурисио Почеттино, Хесуса Переса (ассистента главного тренера – Sports) и Себастьяна Почеттино (сына Маурисио, специалиста по спортивной медицине – Sports). 

Просто надеюсь, что мы не подпишем и не продадим никого из игроков до прихода нового тренера», – написал бывший игрок «Челси» в инстаграме.

Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)

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10 комментариев
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у галлахера с чалобой нет шансов
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Боули - кретин.
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Ответ Утка_по_пекински
Игрок основы? Или отложенный трансфер? Ведь реально он ещё год будет играть за Палмейрас.
Тем не менее, с будущим тренером он вряд ли был согласован.
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Как это не будет? Эстеван за 65 млн уже на мази.
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Те, кто не согласен с увольнением Поча, ничего не понимают в футболе, либо просто как стадо повторяют за другими. Поч выполнил свою функцию, держать его дальше и носить на руках за попадание в лигу конференций (ЛЕ зависит не от него) и за аномальный выстрел Палмера, который не его заслуга - максимальный дебилизм (чел к 35 туру придумал, что делать с Кукурельей и Кайседо). Боули молодец, что не стал в середине сезона увольнять и дал доработать до конца. Его брали поработать с молодежью и закалить ее - сделано. Работать со звездами и растить чемпионов это не про Поча и никогда не будет. Один финал против Ливерпуля это квинтэссенция его философии и уровня, когда доп время стояли у своих ворот против молодежки соперника и надеялись на пенальти.
Поч аут. Боули топ.
+5
-5
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Ответ Unknown Noname
Как это не будет? Эстеван за 65 млн уже на мази.
Игрок основы?
Или отложенный трансфер? Ведь реально он ещё год будет играть за Палмейрас.
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0
Ответ Unknown Noname
Тем не менее, с будущим тренером он вряд ли был согласован.
А это первый вопрос на собеседолвании с новым
-Нравятся игроки которых берем?
-Да

Мы подписали тренера с которым согласовываем все трансферы
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Ответ Unwar25
Те, кто не согласен с увольнением Поча, ничего не понимают в футболе, либо просто как стадо повторяют за другими. Поч выполнил свою функцию, держать его дальше и носить на руках за попадание в лигу конференций (ЛЕ зависит не от него) и за аномальный выстрел Палмера, который не его заслуга - максимальный дебилизм (чел к 35 туру придумал, что делать с Кукурельей и Кайседо). Боули молодец, что не стал в середине сезона увольнять и дал доработать до конца. Его брали поработать с молодежью и закалить ее - сделано. Работать со звездами и растить чемпионов это не про Поча и никогда не будет. Один финал против Ливерпуля это квинтэссенция его философии и уровня, когда доп время стояли у своих ворот против молодежки соперника и надеялись на пенальти. Поч аут. Боули топ.
...квинтэссенцией, при равной игре в КА, стала его замена правозаха на центро- под 2 метра. Пеп быстро это прощучил, переместил игру на правый фланг и получил победный гол...
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Ответ Unwar25
Те, кто не согласен с увольнением Поча, ничего не понимают в футболе, либо просто как стадо повторяют за другими. Поч выполнил свою функцию, держать его дальше и носить на руках за попадание в лигу конференций (ЛЕ зависит не от него) и за аномальный выстрел Палмера, который не его заслуга - максимальный дебилизм (чел к 35 туру придумал, что делать с Кукурельей и Кайседо). Боули молодец, что не стал в середине сезона увольнять и дал доработать до конца. Его брали поработать с молодежью и закалить ее - сделано. Работать со звездами и растить чемпионов это не про Поча и никогда не будет. Один финал против Ливерпуля это квинтэссенция его философии и уровня, когда доп время стояли у своих ворот против молодежки соперника и надеялись на пенальти. Поч аут. Боули топ.
здорово, что кто-то понимает это и способен рассмотреть в Почеттино хронического неудачника. Если для успеха команды требуется по шкале 90-100 %, то Поч способен довести только к 60%. Дальше нет. Поч это молодой прототип Сарри
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