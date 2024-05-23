«Спартак» предлагал 15 млн евро за Сафонова зимой – «Краснодар» отказал. Голкипер близок к переходу в «ПСЖ» (Иван Карпов)

«Спартак» пытался подписать Матвея Сафонова зимой.

По данным инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предлагали за голкипера 15 млн евро, но «Краснодар» отказался продавать его.

Ранее стало известно, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.