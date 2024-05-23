«Спартак» предлагал 15 млн евро за Сафонова зимой – «Краснодар» отказал. Голкипер близок к переходу в «ПСЖ» (Иван Карпов)

Теги Спартак ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

«Спартак» пытался подписать Матвея Сафонова зимой.

По данным инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предлагали за голкипера 15 млн евро, но «Краснодар» отказался продавать его.

Ранее стало известно, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сказочник Карпов, опять прошляпил новость, на ходу сочиняет, теряет хватку, очередная новость мимо него прошла...
+28
-2
+26
Ну вот и самый главный сказочник подключился)
+21
-4
+17
Привыкайте. Летом основная масса новостей и трансферных слухов будет сводиться к подобному бреду как от Карпова. Трафик же нужно хоть как-то заполнять.
+10
-2
+8
Болельщики Спартака, когда Карп набрасывает на Зенит: "Ух, вот это правдоруб! Так их, пусть все знают, как Зенит забрасывает бабками футболистов конкурентов!"

Болельщики Спартака, когда Карп набрасывает на Спартак: "Ахахаха! Сказочник! Алкаш! Да кто его читает вообще? Такие же алкаши! Ахахах!"
+3
-1
+2
очередной бред от карпуши. Спартаку это недоразумение в воротах не нужно.
+4
-3
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Другое дело Максименко конечно)
Как бы это странно не выглядело, но Максименко в последних матчах смотрелся очень достойно.
+3
-2
+1
Ответ football.in.kg
прилагательное к имени не хватает, для рифмы
Видимо, ты не знаком с творчеством замечательной группы Бригадный Подряд.
Рекомендую ознакомиться с треком Иван Факов, или с кавер-версией от Горшка.
🤟
+1
-1
0
Ответ edward_freeman
Иван Карпов Любил к пиву раков Любил к ракам пиво Любил пожить красиво!
прилагательное к имени не хватает, для рифмы
+1
-1
0
Ответ CrazyRamm
очередной бред от карпуши. Спартаку это недоразумение в воротах не нужно.
Действительно, зачем им Сафонов когда есть недоразумение Максименка который боится и отворачивается от ударов
0
0
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Другое дело Максименко конечно)
За оверпрайз нам Сафонов не нужен
0
0
0
Ответ CrazyRamm
очередной бред от карпуши. Спартаку это недоразумение в воротах не нужно.
Другое дело Максименко конечно)
+3
-3
0
Это уже опровергли.Журнаглисты в своем репертуаре.
0
0
0
Что нашли в этом Сафонове? Абсолютно средний кипер даже по нашим меркам
0
0
0
Откуда у Спартака столько денег
0
0
0
Черчесову предложите, без работы сидит в Секешфехерваре
0
0
0
А это попытка ослабить конкурента или все ещё другое?
+1
-1
0
Какой смысл Сафонову менять клубы в России?Только если ради бОльшей зп.Прогресс в карьере для талантливых футболистов увы сейчас возможен только в Европе.РПЛ это болото.
+1
-1
0
Краснодар нового пиарщика нанял? Утки в медиа полетели густыми стаями
0
0
0
Иван Карпов в заголовке, дальше можно не читать
+1
-1
0
Лучше б за агакцева, что-то предложили и на линии сильней и ногами лучше играет, хотя на дистанции, мы этого еще не видели и там все может измениться
+1
-1
0
Вот это к разговору якобы недовольством Абаскаля вратарями. Хорошо, что не купили. Вратари для уровне ЧР у нас норм. Максименко вообще прогрессирует. 15 миллионов явно есть куда потратить.
+1
-1
0
ой спасибо спортсру.
да сафона привозного прям таки ждут в псж.
ставлю заголовок хохма года
+2
-2
0
Напомните мне снова процент переходов по советам и мнению карпов? Я звб но вроде 2-3 процента от его суперинтересов и "уже точно договорились"? Я где то видел статистику этого псевдожурналиста.
+1
-1
0
Иван Карпов
Любил к пиву раков
Любил к ракам пиво
Любил пожить красиво!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий