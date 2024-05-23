«Спартак» предлагал 15 млн евро за Сафонова зимой – «Краснодар» отказал. Голкипер близок к переходу в «ПСЖ» (Иван Карпов)
«Спартак» пытался подписать Матвея Сафонова зимой.
По данным инсайдера Ивана Карпова, красно-белые предлагали за голкипера 15 млн евро, но «Краснодар» отказался продавать его.
Ранее стало известно, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.
Болельщики Спартака, когда Карп набрасывает на Спартак: "Ахахаха! Сказочник! Алкаш! Да кто его читает вообще? Такие же алкаши! Ахахах!"
Рекомендую ознакомиться с треком Иван Факов, или с кавер-версией от Горшка.
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да сафона привозного прям таки ждут в псж.
ставлю заголовок хохма года
Любил к пиву раков
Любил к ракам пиво
Любил пожить красиво!