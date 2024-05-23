Семак о матче с «Ростовом»: «Не все зависит от «Зенита», поэтому задача одна – побеждать. Буду фокусироваться на своей игре»
Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ростовом».
В субботу «Зенит» примет «Ростов» в заключительном 30-м туре Мир РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом, если одержит победу, а «Динамо» проиграет «Краснодару».
– Будете следить за ходом матча в Краснодаре?
– Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.
– Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара?
– Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача – побеждать.
– Многие говорят, что у «Ростова» не будет мотивации…
– Выражение «многие говорят» ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и «Ростов» выйдут на игру с одним настроем – побеждать. Команда старается много и активно прессинговать.
Интересно играть с «Ростовом». Многие в матчах с «Зенитом» думают в основном о защите собственных ворот, а «Ростов» старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный, – сказал главный тренер «Зенита».
Напихайте себе пожалуйста образования в голову, хотя, учитывая, как вы коверкаете название клуба, Вам либо уже поздно, либо как раз сейчас перемена закончится и «напихают»)