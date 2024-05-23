Семак о матче с «Ростовом»: «Не все зависит от «Зенита», поэтому задача одна – побеждать. Буду фокусироваться на своей игре»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ростовом».

В субботу «Зенит» примет «Ростов» в заключительном 30-м туре Мир РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом, если одержит победу, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

– Будете следить за ходом матча в Краснодаре?

– Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.

– Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара?

– Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача – побеждать.

– Многие говорят, что у «Ростова» не будет мотивации…

– Выражение «многие говорят» ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и «Ростов» выйдут на игру с одним настроем – побеждать. Команда старается много и активно прессинговать.

Интересно играть с «Ростовом». Многие в матчах с «Зенитом» думают в основном о защите собственных ворот, а «Ростов» старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный, – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Напихать зиниту по самое никуда!
+13
0
+13
Ответ Ростов-на-Дону
Напихать зиниту по самое никуда!
Сначала отрастите чем пихать.
+11
0
+11
Ответ Ростов-на-Дону
Напихать зиниту по самое никуда!
"Никуда",ахахаха,напихать ты можешь только себе в кулачок.
+9
0
+9
Ответ Рагнар Лодброк
Карп тебя нальет мячей 7 чтобы не тошно было твоим болелам,а то как не зайду на ветку одно болото,ой простите блевота ,ой простите Зенит
На ветках Динамо вседа так.
+5
0
+5
Карп тебя нальет мячей 7 чтобы не тошно было твоим болелам,а то как не зайду на ветку одно болото,ой простите блевота ,ой простите Зенит
+4
0
+4
Двй Бог чтобы Динамо стало чемпионом!
+4
0
+4
Ответ тралмейстер
Сначала отрастите чем пихать.
Уже пихали однажды так, что вЫ на три года про ЛЧ забыли, футбол наш три года не позорили.
+4
0
+4
Ответ Олег Мастерков
Двй Бог чтобы Динамо стало чемпионом!
Подай идею, чтобы взяли церковного батюшку из Москвы в Краснодар. Чтобы всю игру кадилил... Иначе боженька может не услышать пожеланий поклонников клуба, созданного для услады вертухаев...
+4
0
+4
Ответ Ростов-на-Дону
Напихать зиниту по самое никуда!
Колхоз с составом уровня фнл в цветах урины грозит напихать. Смешнее только когда Валеру тренером называют
+1
0
+1
Ответ Ростов-на-Дону
Напихать зиниту по самое никуда!
По самое нИкуда😂😂😂
Напихайте себе пожалуйста образования в голову, хотя, учитывая, как вы коверкаете название клуба, Вам либо уже поздно, либо как раз сейчас перемена закончится и «напихают»)
+1
0
+1
Ответ Олег Мастерков
Двй Бог чтобы Динамо стало чемпионом!
Ого, настооолько все методы в ход пошли?🧐
+1
0
+1
Мешок лазурный сфокусируется на Мешкове.
0
0
0
Своя игра )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий