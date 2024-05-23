Семак о матче с «Ростовом»: «Не все зависит от «Зенита», поэтому задача одна – побеждать. Буду фокусироваться на своей игре»

Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Ростовом».

В субботу «Зенит» примет «Ростов» в заключительном 30-м туре Мир . Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом, если одержит победу, а « » проиграет « ».

– Будете следить за ходом матча в Краснодаре?

– Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.

– Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара?

– Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача – побеждать.

– Многие говорят, что у « » не будет мотивации…

– Выражение «многие говорят» ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и «Ростов» выйдут на игру с одним настроем – побеждать. Команда старается много и активно прессинговать.

Интересно играть с «Ростовом». Многие в матчах с «Зенитом» думают в основном о защите собственных ворот, а «Ростов» старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный, – сказал главный тренер « ».