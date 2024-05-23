Эндрик об ЛЧ: «Реал» и этот турнир созданы друг для друга, но матчи выигрываются на поле. «Боруссия» тоже вышла в финал не случайно»

Эндрик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Финальная игра турнира между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли».

– Чего вы ожидаете от финала чемпионов? Как думаете, сможет ли «Реал» выиграть трофей в 15-й раз?

– «Реал» олицетворяет Лигу чемпионов, а Лига чемпионов олицетворяет «Реал». Они созданы друг для друга. Я думаю, история повторится. Но матчи выигрываются на поле, и « » не случайно вышла в финал. Это очень хорошая и конкурентоспособная команда.

– Кто, по вашему мнению, может стать лучшим игроком финала?

– Надеюсь, что это будет кто-то из игроков «Реала», но главное, чтобы они победили. В финале важно бороться за титул. Это единственное, что имеет значение, – сказал форвард « », подписавший контракт с « ».