Эндрик об ЛЧ: «Реал» и этот турнир созданы друг для друга, но матчи выигрываются на поле. «Боруссия» тоже вышла в финал не случайно»

Теги Боруссия Дортмунд Палмейрас высшая лига Бразилия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эндрик Футбол

Эндрик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Финальная игра турнира между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли».

– Чего вы ожидаете от финала Лиги чемпионов? Как думаете, сможет ли «Реал» выиграть трофей в 15-й раз?

– «Реал» олицетворяет Лигу чемпионов, а Лига чемпионов олицетворяет «Реал». Они созданы друг для друга. Я думаю, история повторится. Но матчи выигрываются на поле, и «Боруссия» не случайно вышла в финал. Это очень хорошая и конкурентоспособная команда.

– Кто, по вашему мнению, может стать лучшим игроком финала?

– Надеюсь, что это будет кто-то из игроков «Реала», но главное, чтобы они победили. В финале важно бороться за титул. Это единственное, что имеет значение, – сказал форвард «Палмейраса», подписавший контракт с «Реалом».

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19 комментариев
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Ответ damondiamond
Шедевральная передача Хуммельса на 4 минуте и вот уже 1:0, а дальше жёлтая стена у моих ворот
И как же ман сити с баварией не додумались
+10
0
+10
Та будет также как с Байером

Реал просто растопчет своего соперника
+4
0
+4
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Шансов, конечно, немного, но весь цивилизованный мир будет за Дортмунд, чего уж там. Глорам Мадрида к цивилизованным себя чур не относить)
Это точно, куда уж нам до цивилизованных. То ли дело благородные Кулес, которые закидали автобус бчк, думая, что это ПСЖ едет, и кричали «Винисиус, умри», когда бчк играл с парижанами. Вот это я понимаю, цивилизация :)
+4
0
+4
Ответ Champions of the World
Та будет также как с Байером Реал просто растопчет своего соперника
Спалился с новым акком 🤣
+3
0
+3
Ответ v.belorussky
Спортс, а что с минусами? Почему не ставятся?
Зачем вам ставить минусы. Ставьте плюсы, наслаждайтесь жизнью.
+2
0
+2
Шансов, конечно, немного, но весь цивилизованный мир будет за Дортмунд, чего уж там. Глорам Мадрида к цивилизованным себя чур не относить)
+2
0
+2
Шедевральная передача Хуммельса на 4 минуте и вот уже 1:0, а дальше жёлтая стена у моих ворот
+1
0
+1
Спортс, а что с минусами? Почему не ставятся?
+1
0
+1
Реалу щёлкнут по носу. Слишком очевидны расклады перед матчем, что говорит об обратном
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Ждём в Реале уже летом, Эндрик !
Скоро новый сезон и очередная борьба за титулы !
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Самый легкий соперник в истории финалов ЛЧ. Пятое место в фермерской лиге, повезло, что по пути попались такие тряпки, как Атлетико и ПСЖ
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об ЛЧ???
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Вроде молодой бразил, а говорит очень адекватно.
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Ну Боруссию в этом году всё недооценили, а они выиграли группу "смерти" и вышли в финал ЛЧ, поетому надеюсь интрига в финале ЛЧ не умрет до второго тайма и нас ждёт хороший матч.
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Спортс, тест на минусы успешен, нужно убирать их. Плюсики оставить
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Это тот парень, который не даст загарать Мбаппе?
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Ответ Champions of the World
Та будет также как с Байером Реал просто растопчет своего соперника
Не говори гоп...
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Ждём твою магию в следующем сезоне, пупс! Не подведи, будет сложно.. как Гюлеру
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Надеюсь Мадрид подойдёт к игре с полной ответственностью,без какой-либо недооценки.Боруссия на бумаге аутсайдер,но преподнести сюрприз вполне может.Это финал,и в одной игре всё может произойти...
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