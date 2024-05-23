Олег Газманов выступит перед финалом Кубка России в «Лужниках». Возможно участие экс-вокалиста «Короля и Шута» Князя

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Олег Газманов Чемпионат.com музыка Футбол

Олег Газманов выступит перед финалом Фонбет Кубка России.

В финальном матче турнира «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники».

По информации «Чемпионата», Олег Газманов станет одним из участников концерта в рамках предматчевой программы.

Как передает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», в концерте также может принять участие один из бывших вокалистов группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь).

Ранее сообщалось, что на Суперфинале Кубка России выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».

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65 комментариев
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Еще одна причина, почему этот матч смотреть не стоит
+107
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+107
Позавчера увидел на улице карлика с лицом Газманова.
Подошел - это реально он, вбил "рост Газманова" в гугл - 162 см. Удивился
+52
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+52
Ответ Ваня Шипитко
Позавчера увидел на улице карлика с лицом Газманова. Подошел - это реально он, вбил "рост Газманова" в гугл - 162 см. Удивился
Он на шесть сантиметров подрос за два дня. Сейчас гугл пишет "168 см". К лету будет в баскетбол играть.
+52
0
+52
А я денежки люблю
Лужники я соберу
+48
0
+48
Я бы на такой матч не пошел. Все настроение испорчено будет
+34
0
+34
Газманов хочет забрать ясные дни у всех, кто соберется в Лужниках
+30
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+30
Газманов как патриот, с США прилетит споет песню и обратно в Майами на дачу )
+19
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+19
Ответ Dronetz02
Я бы на такой матч не пошел. Все настроение испорчено будет
Нам очень важно это знать, продолжайте нас информировать
+19
0
+19
Король шут князь газманов.
+15
0
+15
Ответ Ваня Шипитко
Позавчера увидел на улице карлика с лицом Газманова. Подошел - это реально он, вбил "рост Газманова" в гугл - 162 см. Удивился
А он делал сальто или просто шел на свой концерт в Лужники?)
+14
0
+14
Ответ QWertY
А Царь будет?
Говорят, царь ненастоящий!
+13
0
+13
Ответ Dronetz02
Я бы на такой матч не пошел. Все настроение испорчено будет
А я бы рекомендовал вам обратиться к врачу. Это ненормально, когда такие мелочи могут портить настроение.
+10
0
+10
А Царь будет?
+7
0
+7
Ответ edward_freeman
Говорят, царь ненастоящий!
Василич
+7
0
+7
Ответ box2box2
Эх, Газманов с Князевым) Может когда-нибудь и Лев Лещенко с Оззи Осборном на одном фестивале выступят
Зачем нужен загнивающий Оззи,когда всегда под рукой есть скрепный Кипелов?
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верный скакун
+6
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+6
Ответ Champions of the World
Комментарий удален модератором
Зенит возьмёт очередной...
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Мои мысли мои скакуны.
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Ответ Groondler
А вот реально - чем думают организаторы? Как они представляют средний контингент на таких матчах? Неужели они всерьез убеждены, что Газманов в принципе может быть интересен молодым людям от 20 до 40 лет? Такое ощущение, что эти товарищи оторваны от реальности... Полнейшая профнепригодность как организаторов
Ты серьезно думаешь, что организаторам интересны обычные зрители? ) А не подчеркнуть величие и патриотичность мероприятия, да порадовать вип-гостей возрастом 60+
+4
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Газманов и Шаман. Наслаждайтесь ))
+4
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+4
Заголовок неправильный. Надо так: Конъюнктурщик и быдло выступят перед финалом Кубка России в «Лужниках».
+4
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+4
Пою серенады кровавому режиму, а он мне в ответ песни Газманова!
+3
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+3
Ответ [ADO]
Заголовок неправильный. Надо так: Конъюнктурщик и быдло выступят перед финалом Кубка России в «Лужниках».
А я бы подредактировал вас: коньюктурщик и быдло выступят в финале кубка России.
+3
0
+3
А вот реально - чем думают организаторы?
Как они представляют средний контингент на таких матчах?

Неужели они всерьез убеждены, что Газманов в принципе может быть интересен молодым людям от 20 до 40 лет?

Такое ощущение, что эти товарищи оторваны от реальности... Полнейшая профнепригодность как организаторов
+3
0
+3
Про морячку петь будет?
+2
0
+2
Надеюсь что с песней "Россия, Россия, в этом слове - огонь и сила!" 😁
+2
0
+2
Эх, Газманов с Князевым) Может когда-нибудь и Лев Лещенко с Оззи Осборном на одном фестивале выступят
+2
0
+2
Ответ Федор Кабачков
Еще одна причина, почему не стоит ехать из подмосковья. Первая-начало в 6. Помню после Спартак Динамо в 22 году, когда мы еще час сидели на стадионе (не хотелось уходить), дорога до метро это ад какой то. Все перекрыто. В павильон МЦК Лужники еле впихнулись
Сравнить Динамо - Спартак и Зенит-Балтику в Лужниках.
Сейчас тысяч 20 придёт и то будет хорошо.
+1
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+1
Ответ r3tr0!
Грохочет гром Сверкает молния в ночи А на холме Стоит безумец и кричит "Я припаду к цветам рыдая, Землю ноздрями втяну, На заре в сотый раз тебя я обниму!"
То парень в лес умчится
То в поле, то к ручью,
Всё втянуть стремится
Ро-ди-ну
+1
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Заманчиво, но я подожду Малежика
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