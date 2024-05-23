Олег Газманов выступит перед финалом Кубка России в «Лужниках». Возможно участие экс-вокалиста «Короля и Шута» Князя

Олег Газманов выступит перед финалом Фонбет Кубка России.

В финальном матче турнира «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники».

По информации «Чемпионата», Олег Газманов станет одним из участников концерта в рамках предматчевой программы.

Как передает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», в концерте также может принять участие один из бывших вокалистов группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь).

Ранее сообщалось, что на Суперфинале Кубка России выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».