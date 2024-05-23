Олег Газманов выступит перед финалом Кубка России в «Лужниках». Возможно участие экс-вокалиста «Короля и Шута» Князя
Олег Газманов выступит перед финалом Фонбет Кубка России.
В финальном матче турнира «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники».
По информации «Чемпионата», Олег Газманов станет одним из участников концерта в рамках предматчевой программы.
Как передает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», в концерте также может принять участие один из бывших вокалистов группы «Король и Шут» Андрей Князев (Князь).
Ранее сообщалось, что на Суперфинале Кубка России выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой».
Подошел - это реально он, вбил "рост Газманова" в гугл - 162 см. Удивился
Лужники я соберу
Как они представляют средний контингент на таких матчах?
Неужели они всерьез убеждены, что Газманов в принципе может быть интересен молодым людям от 20 до 40 лет?
Такое ощущение, что эти товарищи оторваны от реальности... Полнейшая профнепригодность как организаторов
Сейчас тысяч 20 придёт и то будет хорошо.
То в поле, то к ручью,
Всё втянуть стремится
Ро-ди-ну